RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12223122241222512226
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:06

Sidus

думаю с начала 2026 начнут приоткрывать спуская пар
и к 2027 нормализация полная
иначе гражданка
fox767676
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 13.06.20
Подякував: 369 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12223122241222512226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1377 5494890
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 22:49
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2521, 2522, 2523
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25223 16837515
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 11:13
посетитель
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 59954
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7514)
17.02.2025 21:13
ПриватБанк (4601)
17.02.2025 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.