ипал бы я те 16-22 грузчиком-говорю как человек попробывавший все направления труда
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:18
ипал бы я те 16-22 грузчиком-говорю как человек попробывавший все направления труда
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:08
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:14
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Чергова маячня.
За 3 роки війни особовий склад майже повністю оновився. Хтось повернувся (більшість) , хтось ні.
Де ці шукачі справедливості, які будуть зі зброєю «всі проти всіх»?
Просто госпродар боїться, що його статки почнуть віджимати ті, хто його захищали, поки він розказував як він буде в Кишиневі тризуби підтримки носити на футболці.
Не треба боятись, найсміливіші загинули чи ще загинуть. Все у вас, господар, буде як і раніше нарядненько: Косьба грошей без сплати податків, Можливо навіть з новим потужним аргументом «прийшла проросійська влада, так це я їх не фінансую».
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:24
в мене майже елітна бригада чутьчуть до самих топів не дотягує... но проектувалась як топова.
В мене тт 47р бачив 34/36 )
Аксу 88.
В руках перемацав трохи їхнього. бровнінги стріляв, дшк, щупав турецький кулемет аналог якогось бельгійського... класний.
Різну снайперську стрілкову щупав,і марксменську.
Но і кулемети максим теж бачив, а колись водного з підпорядкованих дєгтярьов.
Арта в нас західна крута, но разнобой і не вистачило так як планувалось, є й совєцька класика.
Да, в трошників бачив рапіри) сталінська протитанкова концепція.
Щодо топів з якими були у взаємодії то вони зараз на курську, там бмп бредлі і танки не совкові та повністю арта.
В тро хіба попадаються америкоські гранатомети, та екзотичні 60мм італійські міномети.
Основна маса в зсу совок, дещо варшавський договір там були свої приколяси на совковій базі но... його тож не вистачило щоб по всіх роздати
Совкові запаси не безграничні запчастини закінчуються, боєприпаси закінчуються...
Іще колись мене занесло на кладбище рапір і ремавтомобілів)))) цього в нас як гуталіну.
Є денеде джипів британських з 50 60х років, класні хамери, якщо їх соізміряти з брдм)
Не дадуть нам більше з європи. Хламу вони не мають вже, а нового мало. Мож брити щось заникали, про їхню армію не в курсах) надія лиш на сша, і турцію.
Або хтось буде викупати те що ми раніше напродавали в пакистан, єгипет, тайланд індію. Там ще щось могло б бути. Но в якому воно стані в тих дикарів один алах знає.
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:25
Та я не согласен с вашими прогнозами. Умнут и укатают этих буянов,как Билого. А мы в сторонке понаблюдаем
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:30
Господар Вельзевула
ну а если Глупому Генералу тут вздумается фортецю строить с закрытыми границами ? Не потерпим
Или другой кейс - през Генерал, парламент за ОПЗЖ и КПУ , конституционный кризис
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:42
немцы в центре Европы плачут
а вы на краю пропасти уверены что "все буде добре"
Додано: Вів 18 лют, 2025 00:04
Так что мне хорошо,то немцу смерть
Че вы паритесь? Выжили три года при Зеленском- вас теперь и ядерка не возьмет.
Короче,ладно,я понимаю, паранойя косит наши ряды. Не вы ли предлагали мне перестать ныть?
Все по очереди. То вы,то я, то пан Детройд с пророчеством святой Девы Марьяны.
У меня есть план,и посему я весел.
И этот план имеет прямое отношение к теме "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
А вот наши беседы неплохо бы перенести в политичку.
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