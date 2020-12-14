даже не знаю кто это
я так пафосно не люблю
но если народ был такой вспыльчивый на ровном месте
то что оно будет страшно подумать
хочется верить что поводолв для глобальных эксцессов не будет
и мрак закончится
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Додано: Пон 17 лют, 2025 23:14
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Чергова маячня.
За 3 роки війни особовий склад майже повністю оновився. Хтось повернувся (більшість) , хтось ні.
Де ці шукачі справедливості, які будуть зі зброєю «всі проти всіх»?
Просто госпродар боїться, що його статки почнуть віджимати ті, хто його захищали, поки він розказував як він буде в Кишиневі тризуби підтримки носити на футболці.
Не треба боятись, найсміливіші загинули чи ще загинуть. Все у вас, господар, буде як і раніше нарядненько: Косьба грошей без сплати податків, Можливо навіть з новим потужним аргументом «прийшла проросійська влада, так це я їх не фінансую».
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:25
Та я не согласен с вашими прогнозами. Умнут и укатают этих буянов,как Билого. А мы в сторонке понаблюдаем
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:30
Господар Вельзевула
ну а если Глупому Генералу тут вздумается фортецю строить с закрытыми границами ? Не потерпим
Или другой кейс - през Генерал, парламент за ОПЗЖ и КПУ , конституционный кризис
Додано: Пон 17 лют, 2025 23:42
немцы в центре Европы плачут
а вы на краю пропасти уверены что "все буде добре"
Додано: Вів 18 лют, 2025 00:04
Так что мне хорошо,то немцу смерть
Че вы паритесь? Выжили три года при Зеленском- вас теперь и ядерка не возьмет.
Короче,ладно,я понимаю, паранойя косит наши ряды. Не вы ли предлагали мне перестать ныть?
Все по очереди. То вы,то я, то пан Детройд с пророчеством святой Девы Марьяны.
У меня есть план,и посему я весел.
И этот план имеет прямое отношение к теме "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
А вот наши беседы неплохо бы перенести в политичку.
Додано: Вів 18 лют, 2025 00:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вы ныли по поводу вечной войны с рф ))) что математически невозможно при трампе
неделю назад это было очевидно не только лишь всем, а теперь уже
я ною что трамписты даже превзошли мои ожидания в своем цинизме, хотя я вроде подкованный в макииавелизме
внешний мир - будет (хотя бы несколько лет), а внутренний - нет
без сильной Германии нас засосет РФ рано или поздно
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