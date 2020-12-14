Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-
То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа". А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны. Возможно. А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю. Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.
Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов, а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.
По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...
Коллега Пока ОВГЗ увы едиственный способ не потерять на моменте, которым тоже пользуюсь ) Вопрос вам на засыпку: если планируете покупать (возможно когда-то и я задумаюсь, после войны), то как при наличии таких лимитов НБУ на снятие выходить в долл? или вам для первички?
asti написав:Если у вас есть железобетонные подтверждения происхождения средств которыми вы собираетесь рассчитываться можете рискнуть. Если конечно продавец согласиться ждать ваши миллионы по безналу//)
А чего ждать то? межбанк ходит за 10-20 мин в среднем. в пределах одного банка - секунды. Да понятно, что оно непринято у нас на диком западе, но мы ж декларируем поход в цивилизованные страны. Когда европейцам говоришь, что ходишь покупать недвигу с пачкой зелени, они на тебя смотрят как на дикаря-туземца.
Короче интерес чисто теоретический, понятно что когда лимиты снимут и если решу что-то купить, придется обналичивать и покупать долл