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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12221122221222312224
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 14:22

  asti написав:
  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Для тех кто захочет выехать откроется окно с конца 2025 по начало 2028 года +-


То есть открытые кордоны есть результат "слива Трампа".
А закрытие- приход к власти блаженных демократов и новый виток священной войны.
Возможно.
А вы,я так понимаю,покупаете? Я,кстати,тоже. Подумываю.
Но страхать ленлордов прогнозами мне западло.

Открытые кордоны будут результатом одного из условий Путина поддержанного Трампом о необходимости выборов,
а выборы, как вы знаете, не могут происходить во время военного положения.

По теме. Купил пока что немного ОВГЗ из которых я могу в любое время выйти с минимальными потерями. Недвижимость пока на паузе...


Коллега :) Пока ОВГЗ увы едиственный способ не потерять на моменте, которым тоже пользуюсь )
Вопрос вам на засыпку: если планируете покупать (возможно когда-то и я задумаюсь, после войны), то как при наличии таких лимитов НБУ на снятие выходить в долл? или вам для первички?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:06

Как выходить говорите?

Постепенно...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:50

  asti написав:Как выходить говорите?

Постепенно...


Ну вариант. но это мучительно )

А кто-то слышал/пробовал на вторичке по безналу расчитаться? В теории ж возможно, а на практике?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:20

Если у вас есть железобетонные подтверждения происхождения средств которыми вы собираетесь рассчитываться можете рискнуть.
Если конечно продавец согласиться ждать
ваши миллионы по безналу//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:16

Парк біля Йорданського озера: оприлюднено (https://hmarochos.kiev.ua/2025/02/17/pa ... no-eskizy/) ескізи

Планують облаштувати укріплення у вигляді габіонів — вони також виконуватимуть функцію лав.

Також у парку пропонується розташувати дитячий майданчик і спортивну зону — орієнтовану на реабілітацію військових з утратою кінцівок.

Парк біля Йорданського озера почали облаштовувати ще у 2021 році. З того часу встигли прокласти частину прогулянкових і велосипедних доріжок, а також висадити кущі й дерева.

https://hmarochos.kiev.ua/2025/02/17/pa ... no-eskizy/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:32

южный мост открывают для смертных

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:34

  Wirująświatła написав:южный мост открывают для смертных

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Это после мюнхенской речи Венса
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:02

  asti написав:Если у вас есть железобетонные подтверждения происхождения средств которыми вы собираетесь рассчитываться можете рискнуть.
Если конечно продавец согласиться ждать
ваши миллионы по безналу//)


А чего ждать то? межбанк ходит за 10-20 мин в среднем. в пределах одного банка - секунды. Да понятно, что оно непринято у нас на диком западе, но мы ж декларируем поход в цивилизованные страны. Когда европейцам говоришь, что ходишь покупать недвигу с пачкой зелени, они на тебя смотрят как на дикаря-туземца.

Короче интерес чисто теоретический, понятно что когда лимиты снимут и если решу что-то купить, придется обналичивать и покупать долл
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:42

  smdtranz написав:а кодовые замки кто-то ставил? даешь арендатору код и пусть ходит. не заплатил — код поменял, возможно дистанционно

скажем с посуточной арендой этот ход весьма удачен, забронировал через эйрбнб, тебе скинули код и никакой встречи с хозяевами для получения ключей и прочей возни

ще би написав платить криптой, в нас таких умних як Ілон не люблять
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 03:43

Таку квартиру здають в Києві за 21.000 грн

Власники кажуть, зроблено в «авторському стилі».
https://t.me/oko18_channel/15303?single
Wirująświatła
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