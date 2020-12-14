А где дорожай и дорожайники?
Где рылы-недобудовцы?
Где отложенный спрос?
Киев превратился в город пенсионеров. Которым немного осталось. Кто будет покупать тут жилье через 5-10 лет - непонятно.
"Да какая разница?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2025 08:30
Форум превратился в сборище фриков и отстойник мусора со всего интернета.
А где дорожай и дорожайники?
Где рылы-недобудовцы?
Где отложенный спрос?
Киев превратился в город пенсионеров. Которым немного осталось. Кто будет покупать тут жилье через 5-10 лет - непонятно.
"Да какая разница?
Додано: Сер 19 лют, 2025 09:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
квартира з видом на Печерську Лавру)))
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