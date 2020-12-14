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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12222122231222412225
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 08:30

Форум превратился в сборище фриков и отстойник мусора со всего интернета.

А где дорожай и дорожайники?
Где рылы-недобудовцы?
Где отложенный спрос?

Киев - город пенсионеров. Которым немного осталось. Кто будет покупать тут жилье через 5-10 лет - непонятно.
"Да какая разница?
https://youtu.be/QaWOM3aX7Bw?si=tt2kGAVeFhY42UQU
Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 лют, 2025 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

квартира з видом на Печерську Лавру)))

https://t.me/praviy_bereg_kiev/19446
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:22

Дизайнерське рішення©

  Wirująświatła написав:
Таку квартиру здають в Києві за 21.000 грн

Власники кажуть, зроблено в «авторському стилі».
https://t.me/oko18_channel/15303?single

Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни :mrgreen:
А що, ремонт сьогодні - це дорого!

Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон" :mrgreen:

А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою :lol:
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