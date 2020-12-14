Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2025 09:50
квартира з видом на Печерську Лавру)))
https://t.me/praviy_bereg_kiev/19446
GALeon
Повідомлень: 1541
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2025 11:22
Wirująświatła написав:
Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни
А що, ремонт сьогодні - це дорого!
Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон"
А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою
Успіх
Повідомлень: 7647
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: Сер 19 лют, 2025 11:54
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни
А що, ремонт сьогодні - це дорого!
Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон"
А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою
А шо ви хотіли - "вАйна в стрАне!" 😁😁
asti
Повідомлень: 4239
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 736 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:00
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни
А що, ремонт сьогодні - це дорого!
Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон"
А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою
так это ж твоя идея покрасить стены мохнатым валиком
у меня от строителей была стартовая штукатурка. а наш премиум жк (ты видел недавно фотки) сдают в состоянии в котором можно жить - пол и потолок как зеркало. Стены белый газоблок.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Сер 19 лют, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 28251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:01
А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
Може вийде так, що так вигідніше здавати)) Економія на ремонті і ще + "папіжже" теж не треба, навіть, косметичного ремонту робити!😁
Успіх
Повідомлень: 7647
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:02
Wirująświatła написав:
так это ж твоя идея покрасить стены мохнатым валиком
Так хоч би стіни і стеля гарно біліли, а не "сірий бетон від забудовника"
Успіх
Повідомлень: 7647
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:06
Успіх написав: Wirująświatła написав:
так это ж твоя идея покрасить стены мохнатым валиком
Так хоч би стіни і стеля гарно біліли, а не "сірий бетон від забудовника"
есть такой красивый потолок от строителей что и отделка не надо
https://gagaru.club/uploads/posts/2023- ... kte-22.jpg https://gagaru.club/uploads/posts/2023- ... kte-34.jpg
Wirująświatła
Повідомлень: 28251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:08
Успіх написав:
А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.
Wirująświatła
Повідомлень: 28251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:17
Wirująświatła написав: Успіх написав:
А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.
Так печальна с целом.
Сейчас как раз занимаюсь вопросом подъёма аренды.
Вот, приблизительно в моем р-не. Ремонт тут похуже. Но тем не менее.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... XpZMd.html
Если я сейчас 8 беру.
ХЗ или 500 получится накинуть
Bolt
Повідомлень: 3355
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 257 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:23
Bolt написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.
Так печальна с целом.
Сейчас как раз занимаюсь вопросом подъёма аренды.
Вот, приблизительно в моем р-не. Ремонт тут похуже. Но тем не менее.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... XpZMd.html
Если я сейчас 8 беру.
ХЗ или 500 получится накинуть
А ты, попробуй по этому телефону позвонить и прийти посмотреть вживую
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни
А що, ремонт сьогодні - це дорого!
Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон"
А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою
На вид ужасно - но если для себя, то почему бы и нет? Открытые коммуникации - это очень удобно
anduzenko
Повідомлень: 214
З нами з: 18.10.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Bolt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
1378
5495453
25223
16838901
3
59955
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim