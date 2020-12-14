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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1222312224122251222612227>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

квартира з видом на Печерську Лавру)))

https://t.me/praviy_bereg_kiev/19446
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:22

Дизайнерське рішення©

  Wirująświatła написав:
Таку квартиру здають в Києві за 21.000 грн

Власники кажуть, зроблено в «авторському стилі».
https://t.me/oko18_channel/15303?single

Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни :mrgreen:
А що, ремонт сьогодні - це дорого!

Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон" :mrgreen:

А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:54

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
Таку квартиру здають в Києві за 21.000 грн

Власники кажуть, зроблено в «авторському стилі».
https://t.me/oko18_channel/15303?single

Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни :mrgreen:
А що, ремонт сьогодні - це дорого!

Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон" :mrgreen:

А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою :lol:

А шо ви хотіли - "вАйна в стрАне!" 😁😁
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:00

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
Таку квартиру здають в Києві за 21.000 грн

Власники кажуть, зроблено в «авторському стилі».
https://t.me/oko18_channel/15303?single

Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни :mrgreen:
А що, ремонт сьогодні - це дорого!

Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон" :mrgreen:

А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою :lol:

так это ж твоя идея покрасить стены мохнатым валиком :D
у меня от строителей была стартовая штукатурка. а наш премиум жк (ты видел недавно фотки) сдают в состоянии в котором можно жить - пол и потолок как зеркало. Стены белый газоблок.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 лют, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:01

За крок до перевороту думок©

А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
Може вийде так, що так вигідніше здавати))
Економія на ремонті і ще + "папіжже" теж не треба, навіть, косметичного ремонту робити!😁
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Wirująświatła написав:так это ж твоя идея покрасить стены мохнатым валиком
Так хоч би стіни і стеля гарно біліли, а не "сірий бетон від забудовника" :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:06

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:так это ж твоя идея покрасить стены мохнатым валиком
Так хоч би стіни і стеля гарно біліли, а не "сірий бетон від забудовника" :)

есть такой красивый потолок от строителей что и отделка не надо
https://gagaru.club/uploads/posts/2023- ... kte-22.jpg
https://gagaru.club/uploads/posts/2023- ... kte-34.jpg
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:08

  Успіх написав:А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:17

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.

Так печальна с целом.
Сейчас как раз занимаюсь вопросом подъёма аренды.
Вот, приблизительно в моем р-не. Ремонт тут похуже. Но тем не менее.https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... XpZMd.html
Если я сейчас 8 беру.
ХЗ или 500 получится накинуть
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:23

  Bolt написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.

Так печальна с целом.
Сейчас как раз занимаюсь вопросом подъёма аренды.
Вот, приблизительно в моем р-не. Ремонт тут похуже. Но тем не менее.https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... XpZMd.html
Если я сейчас 8 беру.
ХЗ или 500 получится накинуть

А ты, попробуй по этому телефону позвонить и прийти посмотреть вживую

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
Таку квартиру здають в Києві за 21.000 грн

Власники кажуть, зроблено в «авторському стилі».
https://t.me/oko18_channel/15303?single

Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни :mrgreen:
А що, ремонт сьогодні - це дорого!

Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон" :mrgreen:

А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою :lol:

На вид ужасно - но если для себя, то почему бы и нет? Открытые коммуникации - это очень удобно
anduzenko
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