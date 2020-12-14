Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2025 12:30
Bolt написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.
Так печальна с целом.
Сейчас как раз занимаюсь вопросом подъёма аренды.
Вот, приблизительно в моем р-не. Ремонт тут похуже. Но тем не менее.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... XpZMd.html
Если я сейчас 8 беру.
ХЗ или 500 получится накинуть
никого не хочу обидеть но это ультра эконом. хз кто такое за 8 снимет, разве что 2 семьи (по 4тыс за комнату) которым совсем некуда деваться. Или 4 студента/тки. Или одинокая продавец на кассе атб с з/п 12. шоб 4 еще на еду и комуналь осталось. В других городах такие квартиры па 6 идут.
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Wirująświatła
в Сер 19 лют, 2025 12:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:31
Wirująświatła написав: Успіх написав:
А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.
Так буде все - і меблі, і техніка... - просто стеля, стіни і підлога буде пройдена грунтовкою і все
Що, за 5К мій смарт(в такому "ексклюзиві") не візьмуть?
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:32
anduzenko написав:
А ты, попробуй по этому телефону позвонить и прийти посмотреть вживую
Если бы оно было одно ли несколько, а если их десятки если не сотка.
Bolt
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:34
Wirująświatła написав:
никого не хочу обидеть но это ультра эконом. хз кто такое за 8 снимет, разве что 2 семьи (по 4 за комнату) которым совсем некуда деваться. Или 4 студента/тки
Я теж не хочу нікого образити - але ж плять, що таке сьогодні 8кгрн???
Дві пенсії?
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:34
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
А от цікаво, за скільки можна здати таку квартиру, де ще і підлога також "голий бетон?
не в наших краях. у нас привыкли что в квартире должно быть всё за 300уе в месяц.
Так буде все - і меблі, і техніка... - просто стеля, стіни і підлога буде пройдена грунтовкою і все
Що, за 5К мій смарт(в такому "ексклюзиві") не візьмуть?
ультраэконом это потенциально неплатежеспособные арендаторы. Им сдай за 5 всё равно будут ныть дайте скидку.
Wirująświatła
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:39
Wirująświatła написав:
В других городах такие квартиры па 6 идут.
Другі міста - то не Львів-мільйонник!!!
Де вже перевалило 1лям завдяки переселенцям!
Та й відносна безпека - теж коштує грошей 😁
Це он ще трохи і до Дніпра градами будуть діставати... а до Львова - лише ракетами!
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:40
Успіх написав: Wirująświatła написав:
никого не хочу обидеть но это ультра эконом. хз кто такое за 8 снимет, разве что 2 семьи (по 4 за комнату) которым совсем некуда деваться. Или 4 студента/тки
Я теж не хочу нікого образити - але ж плять, що таке сьогодні 8кгрн???
Дві пенсії?
в других городах за 8 вот что можно снять
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... XpDNy.html
объективно 8тыс это 200 уе. за 3 года аренды можно отбить ремонт, если повезёт. эта цена ниже уровня рентабельности (имхо)
с другой цены на аренду настолько низкие, что за 8 уже большой выбор, если не привязываться к какому то городу.
Успіх написав: Wirująświatła написав:
В других городах такие квартиры па 6 идут.
Другі міста - то не Львів-мільйонник!!!
Де вже перевалило 1лям завдяки переселенцям!
Та й відносна безпека - теж коштує грошей 😁
Це он ще трохи і до Дніпра градами будуть діставати... а до Львова - лише ракетами!
я ж и говорю
Bolt
радуйтесь если такое гавно у вас па 8 снимают
а не думайте как 500 накинуть
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Wirująświatła
в Сер 19 лют, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:45
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Раніше - то лише стелі залишали "від забудовника", а тепер ще й стіни
А що, ремонт сьогодні - це дорого!
Ще трошки і підлогу теж будуть залишати "голий бетон"
А там і водяні труби не будуть розводити, а просто поставлять тазік з водою
так это ж твоя идея покрасить стены мохнатым валиком
у меня от строителей была стартовая штукатурка. а наш премиум жк (ты видел недавно фотки) сдают в состоянии в котором можно жить - пол и потолок как зеркало. Стены белый газоблок.[/quote]В Ірпені є преміум ЖК?
Чесно не знав
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:46
Faceless написав:
В Ірпені є преміум ЖК?
есть такие которые себя так позиционируют.
https://premium.irpencenter.com.ua/
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Wirująświatła
в Сер 19 лют, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Сер 19 лют, 2025 12:47
Wirująświatła написав: Faceless написав:
В Ірпені є преміум ЖК?
типа грушевского 9а?
Ну типа Тетріса і інших Джеків з Річмондами
Faceless
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