RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12224122251222612227
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:48

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:никого не хочу обидеть но это ультра эконом. хз кто такое за 8 снимет, разве что 2 семьи (по 4 за комнату) которым совсем некуда деваться. Или 4 студента/тки
Я теж не хочу нікого образити - але ж плять, що таке сьогодні 8кгрн???
Дві пенсії?

Та мені самому образливо.
В мене батя на Чорновола в р-ні Макдонпльдса двушку взагалі за 7 здає.
Пи. Си.
Долялюрек, доречі всі хати, що були виставлені в посиланнях на ОЛХ на Львівській гілці у вашому повідомленні, зараз недоступні. Тому 2 варіанти, або їх попробали, здали в оренду, або в рига не було грошей продовжити оголошення. Але враховуючи, що всі вони зникли одночасно, схиляюсь до другого варіанта.
Пи. Си Вчора вивозив декілька пральок в р-ні Караджича(фіз-мат), двушка совко панелька с совкоремонтом. Так та цьотка, сказала, що в неї там переселенці взагалі задурно жили. Добили хату, хоча ХЗ, що там ще можна було добити. І ще вона сказала, що здає однушку в Новобуд і с ремонтом і меблями за 12.
Загалом інформація що збирається таким, чином більш менш співпадає з тим, що бачу на ЛОХу.
Bolt
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:52

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В Ірпені є преміум ЖК?
типа грушевского 9а?
Ну типа Тетріса і інших Джеків з Річмондами

это как купить новый айфон за 100 уе. в принципе реально, только в коробке будет подделка. Учитывая что максимальный ценник в ирпене 1200уе/м2 (от строителей) премиум в понимании киевлян здесь строить нет смысла. С бассейнами и выходом в парк жк есть. их и считаем за премиум.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:55

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:никого не хочу обидеть но это ультра эконом. хз кто такое за 8 снимет, разве что 2 семьи (по 4 за комнату) которым совсем некуда деваться. Или 4 студента/тки
Я теж не хочу нікого образити - але ж плять, що таке сьогодні 8кгрн???
Дві пенсії?

в других городах за 8 вот что можно снять
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... XpDNy.html

объективно 8тыс это 200 уе. за 3 года аренды можно отбить ремонт, если повезёт. эта цена ниже уровня рентабельности (имхо)

с другой цены на аренду настолько низкие, что за 8 уже большой выбор, если не привязываться к какому то городу.
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:В других городах такие квартиры па 6 идут.
Другі міста - то не Львів-мільйонник!!!
Де вже перевалило 1лям завдяки переселенцям!

Та й відносна безпека - теж коштує грошей 😁

Це он ще трохи і до Дніпра градами будуть діставати... а до Львова - лише ракетами!

я ж и говорю Bolt радуйтесь если такое гавно у вас па 8 снимают :D а не думайте как 500 накинуть

Я же написал, что у меня ремонт получше.
Двери поменяны, окна пластик
В комнатах ламинат, остальное плитка.
Ремонт 5 лет назад делал.
Из минусов, совкокопанелька, первый этаж.
А рентабельность посчитайте сами.
Наследство. Тоесть пару тыс грн за переоформление. Ну и ремонт делал сам ,по баблу, вместе с кухней под заказ 2500 уе в ценах 19-20годов.
Bolt
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:56

  Bolt написав:Долялюрек, доречі всі хати, що були виставлені в посиланнях на ОЛХ на Львівській гілці у вашому повідомленні, зараз недоступні. Тому 2 варіанти, або їх попробали, здали в оренду, або в рига не було грошей продовжити оголошення. Але враховуючи, що всі вони зникли одночасно, схиляюсь до другого варіанта.
легко проверяется. я делаю скриншоты классных вариантов с номером телефона. когда они пропадают с олха звоню и спрашиваю есть ли такая то квартира, хозяин как правило скажет либо есть либо сдана. С агенством этот ход не работает, у них сотни квартир и про какую спрашиваете вы им не объясните.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:В Ірпені є преміум ЖК?
Чесно не знав

хлопчик свято впевнений, що живе в «елітному» жк, бо так було написано
в рекламі і тому що він різко відрізняється від того гною, де він мешкав раніше
але будь яка спроба йому це пояснити викликає у пацієнта приступ люті і істерику

взагалі конструктив і реалізм давно залишили цей форум, наразі тут панують потоки свідомості людей, які дуже далекі від теми, або взагалі не мають до неї ніякого відношення

а ринок живий і ціни ростуть, незважаючі на нубські рефлексії місцевих «експертів»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 19 лют, 2025 12:58, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11537
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2699 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:57

  Bolt написав:Я же написал, что у меня ремонт получше.
Двери поменяны, окна пластик
В комнатах ламинат, остальное плитка.
Ремонт 5 лет назад делал.
Из минусов, совкокопанелька, первый этаж.
отдельный вход и под коммерцию не думали?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Я же написал, что у меня ремонт получше.
Двери поменяны, окна пластик
В комнатах ламинат, остальное плитка.
Ремонт 5 лет назад делал.
Из минусов, совкокопанелька, первый этаж.
отдельный вход и под коммерцию не думали?
типу як зробили в твоєму «преміальному» жк бггг?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11537
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2699 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 13:02

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Я же написал, что у меня ремонт получше.
Двери поменяны, окна пластик
В комнатах ламинат, остальное плитка.
Ремонт 5 лет назад делал.
Из минусов, совкокопанелька, первый этаж.
отдельный вход и под коммерцию не думали?

Там метров 300 ЖК Добра оселя, на первом етаже +100500 всякой коммерции, а с другой 200 м АТБ. Так, что не вариант.
Bolt
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12224122251222612227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1378 5495453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2025 19:55
sergei91
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2521, 2522, 2523
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25223 16838901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 11:13
посетитель
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 59955
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4614)
19.02.2025 11:51
FinAwards 2025 (5)
19.02.2025 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.