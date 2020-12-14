Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wirująświatła написав:никого не хочу обидеть но это ультра эконом. хз кто такое за 8 снимет, разве что 2 семьи (по 4 за комнату) которым совсем некуда деваться. Или 4 студента/тки
Я теж не хочу нікого образити - але ж плять, що таке сьогодні 8кгрн??? Дві пенсії?
Та мені самому образливо. В мене батя на Чорновола в р-ні Макдонпльдса двушку взагалі за 7 здає. Пи. Си. Долялюрек, доречі всі хати, що були виставлені в посиланнях на ОЛХ на Львівській гілці у вашому повідомленні, зараз недоступні. Тому 2 варіанти, або їх попробали, здали в оренду, або в рига не було грошей продовжити оголошення. Але враховуючи, що всі вони зникли одночасно, схиляюсь до другого варіанта. Пи. Си Вчора вивозив декілька пральок в р-ні Караджича(фіз-мат), двушка совко панелька с совкоремонтом. Так та цьотка, сказала, що в неї там переселенці взагалі задурно жили. Добили хату, хоча ХЗ, що там ще можна було добити. І ще вона сказала, що здає однушку в Новобуд і с ремонтом і меблями за 12. Загалом інформація що збирається таким, чином більш менш співпадає з тим, що бачу на ЛОХу.
это как купить новый айфон за 100 уе. в принципе реально, только в коробке будет подделка. Учитывая что максимальный ценник в ирпене 1200уе/м2 (от строителей) премиум в понимании киевлян здесь строить нет смысла. С бассейнами и выходом в парк жк есть. их и считаем за премиум.
объективно 8тыс это 200 уе. за 3 года аренды можно отбить ремонт, если повезёт. эта цена ниже уровня рентабельности (имхо)
с другой цены на аренду настолько низкие, что за 8 уже большой выбор, если не привязываться к какому то городу.
Успіх написав:
Wirująświatła написав:В других городах такие квартиры па 6 идут.
Другі міста - то не Львів-мільйонник!!! Де вже перевалило 1лям завдяки переселенцям!
Та й відносна безпека - теж коштує грошей 😁
Це он ще трохи і до Дніпра градами будуть діставати... а до Львова - лише ракетами!
я ж и говорю Bolt радуйтесь если такое гавно у вас па 8 снимают а не думайте как 500 накинуть
Я же написал, что у меня ремонт получше. Двери поменяны, окна пластик В комнатах ламинат, остальное плитка. Ремонт 5 лет назад делал. Из минусов, совкокопанелька, первый этаж. А рентабельность посчитайте сами. Наследство. Тоесть пару тыс грн за переоформление. Ну и ремонт делал сам ,по баблу, вместе с кухней под заказ 2500 уе в ценах 19-20годов.
Bolt написав:Долялюрек, доречі всі хати, що були виставлені в посиланнях на ОЛХ на Львівській гілці у вашому повідомленні, зараз недоступні. Тому 2 варіанти, або їх попробали, здали в оренду, або в рига не було грошей продовжити оголошення. Але враховуючи, що всі вони зникли одночасно, схиляюсь до другого варіанта.
легко проверяется. я делаю скриншоты классных вариантов с номером телефона. когда они пропадают с олха звоню и спрашиваю есть ли такая то квартира, хозяин как правило скажет либо есть либо сдана. С агенством этот ход не работает, у них сотни квартир и про какую спрашиваете вы им не объясните.
Faceless написав:В Ірпені є преміум ЖК? Чесно не знав
хлопчик свято впевнений, що живе в «елітному» жк, бо так було написано в рекламі і тому що він різко відрізняється від того гною, де він мешкав раніше але будь яка спроба йому це пояснити викликає у пацієнта приступ люті і істерику
взагалі конструктив і реалізм давно залишили цей форум, наразі тут панують потоки свідомості людей, які дуже далекі від теми, або взагалі не мають до неї ніякого відношення
а ринок живий і ціни ростуть, незважаючі на нубські рефлексії місцевих «експертів»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 19 лют, 2025 12:58, всього редагувалось 1 раз.