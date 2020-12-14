RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12234122351223612237>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:04

  Феодал написав:Що відбувалось з цінами на житло в минулому році, данні державної служби статистики

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/sc ... -torik.htm

продаванам у цьому році буде ще веселіше

Я спілкувався на днях з ріелтором. Розумна людина, бувший педагог.
Угод немає.
Зовсім немає.
Падіння об'ємів продаж на порядок (10 разів).
Нотаріуси теж сидять на хлібі і воді.
Падіння цін сповільнилось, тому що продавці не хочуть продавати зі збитком для себе, особливо новобуд, і познімали квартири з продажу.

Сам рил відкрив невелике столярне виробництво, і клепає недорогі ширпотребівські меблі.

Мої рекомендації 2023 року, рилам і нотаріусам - освоювати нові професії, обробляти землю, вирощувати картоплю, тримати курей - виявились правильними.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23206
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:07

  Sandor написав:Планую придбати 1-к квартиру в новобудові комфорт-класу, бюджет 50-60 тис$, через три-чотири роки продати в такому ж стані "від забудовника". Мета - захистити гроші від інфляції/девальвації. Поки що обираю між ЖК Діброва парк та Варшавський, може спільнота порадить ще якісь варіанти?

Навіщо вам цей геморой з товаром, який постійно дешевшає?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23206
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:13

  dimo_0n написав:
  Vadim_ написав:Нескажу, несчитал,но это были 2015-2017 годы ,

Вот и Успіх не считает :)
Авайте так, я выскажу мнение а вы уж опровергните/подтвердите
Вот пара статей, которые говорят о средней цене в 650 за кв.м в 2015.
https://evromisto.ua/ru/news/estate/dne ... sii-tseni/
https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/266 ... -2015-hodu

В моем понимании неплохая описанная вами двушка в нострое - это минимум 60кв. + Ремонт + техника. Сколько стоил ремонт в 2015? Ну пусть ещё те же 650\кв.м. ну и ещё техники на 5К. Итого в круг это около 75-80К капитала, которые приносят 500/мес или 6К/год. Что эквивалентно 7.5% годовых. Минус 20% налогов - итого без лампочек и кранов все те же ДО 10%/год )))

Обчислення не все враховують.
Автор інвештував в повітря над котлованом.
А ризик недобуду? По Києву стоять сотні 25-прверхових недобудів. Мабуть, 10-20% інвесторів втратили свої кошти, і назавжди. Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23206
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:21

  Frant написав:
  Sandor написав:Планую придбати 1-к квартиру в новобудові комфорт-класу, бюджет 50-60 тис$, через три-чотири роки продати в такому ж стані "від забудовника". Мета - захистити гроші від інфляції/девальвації. Поки що обираю між ЖК Діброва парк та Варшавський, може спільнота порадить ще якісь варіанти?

Навіщо вам цей геморой з товаром, який постійно дешевшає?

Можу посперечатись, ось тут наприклад статистика за останні 10 років: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... -flat-sell
Sandor
 
Повідомлень: 27
З нами з: 27.08.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:39

  Frant написав:
  Феодал написав:Що відбувалось з цінами на житло в минулому році, данні державної служби статистики

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/sc ... -torik.htm

продаванам у цьому році буде ще веселіше

Я спілкувався на днях з ріелтором. Розумна людина, бувший педагог.
Угод немає.
Зовсім немає.
Падіння об'ємів продаж на порядок (10 разів).
Нотаріуси теж сидять на хлібі і воді.

Якщо угод зовсім немає і це результат падіння на порядок, то від яких значеннь впало, від нуля ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10776
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:51

  Frant написав:
  Феодал написав:Що відбувалось з цінами на житло в минулому році, данні державної служби статистики

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/sc ... -torik.htm

продаванам у цьому році буде ще веселіше

Я спілкувався на днях з ріелтором. Розумна людина, бувший педагог.
Угод немає.
Зовсім немає.
Падіння об'ємів продаж на порядок (10 разів).
Нотаріуси теж сидять на хлібі і воді.
Падіння цін сповільнилось, тому що продавці не хочуть продавати зі збитком для себе, особливо новобуд, і познімали квартири з продажу.

Сам рил відкрив невелике столярне виробництво, і клепає недорогі ширпотребівські меблі.

Мої рекомендації 2023 року, рилам і нотаріусам - освоювати нові професії, обробляти землю, вирощувати картоплю, тримати курей - виявились правильними.

Франте, ви розумна людина. Коли нічого не вживаєте
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10149
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:55

Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.
Sandor
 
Повідомлень: 27
З нами з: 27.08.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:15

  Sandor написав:Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.

Що за ЖК?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10149
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:34

  Investor_K написав:
  Sandor написав:Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.

Що за ЖК?

City Hub
Sandor
 
Повідомлень: 27
З нами з: 27.08.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:09

  Sandor написав:
  Investor_K написав:
  Sandor написав:Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.

Що за ЖК?

City Hub

Це ті однухи, які в 20-му брали, відстоявши чергу під відділом продажів, і які закінчились ще в перший день)
Я Вам вірю, забудовникам - ні. В будинку, який зводили з 18-го по 24-й, досі третина не продана висить на балансі забудовника. РГ. Щось подібне в А136. Це лише ті жк, чати яких читаю. Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12234122351223612237>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sandor і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1379 5497480
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2025 18:48
kingkongovets
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2521, 2522, 2523
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25223 16842217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 11:13
посетитель
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 60569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13651)
22.02.2025 12:02
Ринок ОВДП (7592)
22.02.2025 08:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.