Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я спілкувався на днях з ріелтором. Розумна людина, бувший педагог. Угод немає. Зовсім немає. Падіння об'ємів продаж на порядок (10 разів). Нотаріуси теж сидять на хлібі і воді. Падіння цін сповільнилось, тому що продавці не хочуть продавати зі збитком для себе, особливо новобуд, і познімали квартири з продажу.
Сам рил відкрив невелике столярне виробництво, і клепає недорогі ширпотребівські меблі.
Мої рекомендації 2023 року, рилам і нотаріусам - освоювати нові професії, обробляти землю, вирощувати картоплю, тримати курей - виявились правильними.
Sandor написав:Планую придбати 1-к квартиру в новобудові комфорт-класу, бюджет 50-60 тис$, через три-чотири роки продати в такому ж стані "від забудовника". Мета - захистити гроші від інфляції/девальвації. Поки що обираю між ЖК Діброва парк та Варшавський, може спільнота порадить ще якісь варіанти?
Навіщо вам цей геморой з товаром, який постійно дешевшає?
В моем понимании неплохая описанная вами двушка в нострое - это минимум 60кв. + Ремонт + техника. Сколько стоил ремонт в 2015? Ну пусть ещё те же 650\кв.м. ну и ещё техники на 5К. Итого в круг это около 75-80К капитала, которые приносят 500/мес или 6К/год. Что эквивалентно 7.5% годовых. Минус 20% налогов - итого без лампочек и кранов все те же ДО 10%/год )))
Обчислення не все враховують. Автор інвештував в повітря над котлованом. А ризик недобуду? По Києву стоять сотні 25-прверхових недобудів. Мабуть, 10-20% інвесторів втратили свої кошти, і назавжди. Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков
Sandor написав:Планую придбати 1-к квартиру в новобудові комфорт-класу, бюджет 50-60 тис$, через три-чотири роки продати в такому ж стані "від забудовника". Мета - захистити гроші від інфляції/девальвації. Поки що обираю між ЖК Діброва парк та Варшавський, може спільнота порадить ще якісь варіанти?
Навіщо вам цей геморой з товаром, який постійно дешевшає?
Я спілкувався на днях з ріелтором. Розумна людина, бувший педагог. Угод немає. Зовсім немає. Падіння об'ємів продаж на порядок (10 разів). Нотаріуси теж сидять на хлібі і воді. Падіння цін сповільнилось, тому що продавці не хочуть продавати зі збитком для себе, особливо новобуд, і познімали квартири з продажу.
Сам рил відкрив невелике столярне виробництво, і клепає недорогі ширпотребівські меблі.
Мої рекомендації 2023 року, рилам і нотаріусам - освоювати нові професії, обробляти землю, вирощувати картоплю, тримати курей - виявились правильними.
Франте, ви розумна людина. Коли нічого не вживаєте
Sandor написав:Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.
Що за ЖК?
City Hub
Це ті однухи, які в 20-му брали, відстоявши чергу під відділом продажів, і які закінчились ще в перший день) Я Вам вірю, забудовникам - ні. В будинку, який зводили з 18-го по 24-й, досі третина не продана висить на балансі забудовника. РГ. Щось подібне в А136. Це лише ті жк, чати яких читаю. Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)