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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:17

За крок до перевороту думок©

  gonchik74 написав:Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)
Так, після висловлюваннь Трампа - висловлювання Франта заграли новими барвами!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:25

  gonchik74 написав:
  Investor_K написав:
  Sandor написав:Що за ЖК?

City Hub

Це ті однухи, які в 20-му брали, відстоявши чергу під відділом продажів, і які закінчились ще в перший день)
Я Вам вірю, забудовникам - ні. В будинку, який зводили з 18-го по 24-й, досі третина не продана висить на балансі забудовника. РГ. Щось подібне в А136. Це лише ті жк, чати яких читаю. Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)

Я просто констатую факт - вже готовий був купити там квартиру, але мені сказали що обидві заброньовані
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:33

  Успіх написав:
  gonchik74 написав:Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)
Так, після висловлюваннь Трампа - висловлювання Франта заграли новими барвами!😁😁😁

накаркал :shock:
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:51

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  gonchik74 написав:Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)
Так, після висловлюваннь Трампа - висловлювання Франта заграли новими барвами!😁😁😁

накаркал :shock:

Так що давай - сади у вазонках помідори/огірки/цибульку/кріп/петрушку))
А в комерції - роби ферму равликів :mrgreen: і все буде добре!© :lol:
https://youtube.com/shorts/VfTa0aHHgJA? ... yjJYqhmZm9
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