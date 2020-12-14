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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12236122371223812239>
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Самое интересное, что будет по окончанию. В Сирии цена метра в 3 раза упала.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:50

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Я бы подождал. Пока есть в головах позитивные сценарии . Нужно брать,когда их не останется.
прикол в том что все ждут. а когда заключат перемирие все кинутся покупать. "все" я имею в виду тех кому надо и деньги есть.



То Ви,виявляєця,все розумієте,то навіщож тоді купувати,якщо всі чекають?! По вашим словам куплять лише ті кому треба та гроші є !!! Але тих кому треба не враховуйте. Куплять тількі ті,в кого гроші... Вся решта бажаючих будуть спродувати,бо відкладена пропозиція в рази більша!!! Зараз без військомата і продати толком не можна...то які будуть ціни...кто успел,тот присел...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:05

  Sandor написав:Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.

в мене 2 тижні тому був клієнт на однушку в новобудові віноградаря. Купляв по держ. програмі, торгувався дуже, але я не поступався, бо не хотів з державними грошима звязуватися. Купив у сусідньому підїзді, де продавець був більш зговірливий. Через пару днів рил привів ще одного па перегляд. До цьогу я вже і забув, що рила просив знайти покупця :D
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:09

  Rack написав:
  Sandor написав:Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.

в мене 2 тижні тому був клієнт на однушку в новобудові віноградаря. Купляв по держ. програмі, торгувався дуже, але я не поступався, бо не хотів з державними грошима звязуватися. Купив у сусідньому підїзді, де продавець був більш зговірливий. Через пару днів рил привів ще одного па перегляд. До цьогу я вже і забув, що рила просив знайти покупця :D

Хто такий рил ? Віноградаря це яке місто село ?
yama
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:14

  Frant написав:Я спілкувався на днях з ріелтором. Розумна людина, бувший педагог.
Угод немає.
Зовсім немає.

Ваш знайомий рил займається не своїм ділом. У мене є декілька знайомих рилів, у них все у порядку на рахунок роботи і угод. А один з них бідкався, що велика черга до нотаріусів після відновлення реєстрів, тому не встигає оформлювати заплановані угоди.
reus
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:15

  Frant написав:
  Феодал написав:Що відбувалось з цінами на житло в минулому році, данні державної служби статистики

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/sc ... -torik.htm

продаванам у цьому році буде ще веселіше

Я спілкувався на днях з ріелтором. Розумна людина, бувший педагог.
Угод немає.
Зовсім немає.
Падіння об'ємів продаж на порядок (10 разів).
Нотаріуси теж сидять на хлібі і воді.
Падіння цін сповільнилось, тому що продавці не хочуть продавати зі збитком для себе, особливо
в Києві так на заході України навпаки.
yama
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  Rack написав:
  Sandor написав:Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.

в мене 2 тижні тому був клієнт на однушку в новобудові віноградаря. Купляв по держ. програмі, торгувався дуже, але я не поступався, бо не хотів з державними грошима звязуватися. Купив у сусідньому підїзді, де продавець був більш зговірливий. Через пару днів рил привів ще одного па перегляд. До цьогу я вже і забув, що рила просив знайти покупця :D

Хто такий рил ? Віноградаря це яке місто село ?
Це не село, принаймні зараз, це район в Києві
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 19:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
yama написав:Це не село, принаймні зараз, це район в Києві


історична місцевість в Подільському районі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 20:51

  1973cc11 написав:Зараз без військомата і продати толком не можна..


Кто вам это сказал?
Выписаться,в смысле? Оставляете покупану расписку что выпишетесь,как только закончится мобилизация, покупан себе пару штук оставляет на корм адвокатам если быковать начнете.

По теме. Как бы вместо перемирия не получился или пшик и парагвай,если Трамп не перейдет от слов к действиям,или заваруха с интервенцией если перейдет.
Ждать надо. Это еще не дно. Ставлю на парагвай к лету, на тоскливое осознание продавцов,что границы не откроют и с дома не выйдешь.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 21:52

  Господар Вельзевула написав:Ставлю на парагвай к лету, на тоскливое осознание продавцов,что границы не откроют и с дома не выйдешь.
До лета решили, что ничего не будет
Proofy
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