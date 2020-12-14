|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лют, 2025 22:32
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7668
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 962 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Суб 22 лют, 2025 23:23
Господар Вельзевула написав: 1973cc11 написав:
Зараз без військомата і продати толком не можна..
Кто вам это сказал?
Выписаться,в смысле? Оставляете покупану расписку что выпишетесь,как только закончится мобилизация, покупан себе пару штук оставляет на корм адвокатам если быковать начнете.
По теме. Как бы вместо перемирия не получился или пшик и парагвай,если Трамп не перейдет от слов к действиям,или заваруха с интервенцией если перейдет.
Ждать надо. Это еще не дно. Ставлю на парагвай к лету, на тоскливое осознание продавцов,что границы не откроют и с дома не выйдешь.
Я схиляюсь на варіант Пуерто-Ріко (або Філіпін), бо 51м штатом без черги після Канади, Гренландії і того ж Пуерто невдобно якось вийде.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38549
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 22 лют, 2025 23:47
Proofy написав:
Самое интересное, что будет по окончанию. В Сирии цена метра в 3 раза упала.
В смысле вот сейчас резко упало,после изгнания ихнего асада?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1379
|5497954
|
|
|25223
|16842859
|
|
|3
|60726
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|