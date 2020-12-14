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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12236122371223812239
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 22:32

Досить цікаво

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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:23

  Господар Вельзевула написав:
  1973cc11 написав:Зараз без військомата і продати толком не можна..


Кто вам это сказал?
Выписаться,в смысле? Оставляете покупану расписку что выпишетесь,как только закончится мобилизация, покупан себе пару штук оставляет на корм адвокатам если быковать начнете.

По теме. Как бы вместо перемирия не получился или пшик и парагвай,если Трамп не перейдет от слов к действиям,или заваруха с интервенцией если перейдет.
Ждать надо. Это еще не дно. Ставлю на парагвай к лету, на тоскливое осознание продавцов,что границы не откроют и с дома не выйдешь.

Я схиляюсь на варіант Пуерто-Ріко (або Філіпін), бо 51м штатом без черги після Канади, Гренландії і того ж Пуерто невдобно якось вийде.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 23:47

  Proofy написав:Самое интересное, что будет по окончанию. В Сирии цена метра в 3 раза упала.

В смысле вот сейчас резко упало,после изгнания ихнего асада?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:03

  Sandor написав:
  Frant написав:
  Sandor написав:Планую придбати 1-к квартиру в новобудові комфорт-класу, бюджет 50-60 тис$, через три-чотири роки продати в такому ж стані "від забудовника". Мета - захистити гроші від інфляції/девальвації. Поки що обираю між ЖК Діброва парк та Варшавський, може спільнота порадить ще якісь варіанти?

Навіщо вам цей геморой з товаром, який постійно дешевшає?

Можу посперечатись, ось тут наприклад статистика за останні 10 років: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... -flat-sell
на сайті.
Переключіть валюту з гривні в долари.
І побачите "дорожай" :mrgreen:
З 2022 по 2025 :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:05

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  1973cc11 написав:Зараз без військомата і продати толком не можна..


Кто вам это сказал?
Выписаться,в смысле? Оставляете покупану расписку что выпишетесь,как только закончится мобилизация, покупан себе пару штук оставляет на корм адвокатам если быковать начнете.

По теме. Как бы вместо перемирия не получился или пшик и парагвай,если Трамп не перейдет от слов к действиям,или заваруха с интервенцией если перейдет.
Ждать надо. Это еще не дно. Ставлю на парагвай к лету, на тоскливое осознание продавцов,что границы не откроют и с дома не выйдешь.

Я схиляюсь на варіант Пуерто-Ріко (або Філіпін), бо 51м штатом без черги після Канади, Гренландії і того ж Пуерто невдобно якось вийде.

Флай, поспішай!
Трамп забере собі, в свій гарем, всіх філіпінок!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Sandor написав:
  Frant написав:Навіщо вам цей геморой з товаром, який постійно дешевшає?

Можу посперечатись, ось тут наприклад статистика за останні 10 років: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... -flat-sell
на сайті.
Переключіть валюту з гривні в долари.
І побачите "дорожай" :mrgreen:
З 2022 по 2025 :mrgreen:
За рік +14% в доларі первинка, +3% в доларі вторинка, тільки у франта це - стрімке падіння :mrgreen:
Faceless
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