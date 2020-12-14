Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1973cc11 написав:Зараз без військомата і продати толком не можна..
Кто вам это сказал? Выписаться,в смысле? Оставляете покупану расписку что выпишетесь,как только закончится мобилизация, покупан себе пару штук оставляет на корм адвокатам если быковать начнете.
По теме. Как бы вместо перемирия не получился или пшик и парагвай,если Трамп не перейдет от слов к действиям,или заваруха с интервенцией если перейдет. Ждать надо. Это еще не дно. Ставлю на парагвай к лету, на тоскливое осознание продавцов,что границы не откроют и с дома не выйдешь.
Я схиляюсь на варіант Пуерто-Ріко (або Філіпін), бо 51м штатом без черги після Канади, Гренландії і того ж Пуерто невдобно якось вийде.
Sandor написав:Планую придбати 1-к квартиру в новобудові комфорт-класу, бюджет 50-60 тис$, через три-чотири роки продати в такому ж стані "від забудовника". Мета - захистити гроші від інфляції/девальвації. Поки що обираю між ЖК Діброва парк та Варшавський, може спільнота порадить ще якісь варіанти?
Навіщо вам цей геморой з товаром, який постійно дешевшає?
1973cc11 написав:Зараз без військомата і продати толком не можна..
Кто вам это сказал? Выписаться,в смысле? Оставляете покупану расписку что выпишетесь,как только закончится мобилизация, покупан себе пару штук оставляет на корм адвокатам если быковать начнете.
По теме. Как бы вместо перемирия не получился или пшик и парагвай,если Трамп не перейдет от слов к действиям,или заваруха с интервенцией если перейдет. Ждать надо. Это еще не дно. Ставлю на парагвай к лету, на тоскливое осознание продавцов,что границы не откроют и с дома не выйдешь.
Я схиляюсь на варіант Пуерто-Ріко (або Філіпін), бо 51м штатом без черги після Канади, Гренландії і того ж Пуерто невдобно якось вийде.
Флай, поспішай! Трамп забере собі, в свій гарем, всіх філіпінок!