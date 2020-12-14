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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12237122381223912240
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я нередко в городе вижу тыловых начищенных "военов" на свежих 200тках тысяч по 40-50, Туарегах только с салона(как намутили догадываюсь, списывать на летучих мышей с 92года начали), одного даже на РейнджРовере по цене квартиры внутри моего любимого печерска видел(150куе минимум). Судя по нашивкам(погоны ж сейчас не носят) - максимум младшие офицеры, не те что могут состав со снабжением и солярой как Корейко умыкнуть. Так что деньги есть(тем более у ТЦК-SSoвцев) и куда то они их пристроят, и явно не в Буковельский апарт под аренду минус пять % годовых по цене А136 или даже голого Тетриса.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:26

  барабашов написав:Я нередко в городе вижу тыловых начищенных "военов" на свежих 200тках тысяч по 40-50, Туарегах только с салона(как намутили догадываюсь, списывать на летучих мышей с 92года начали), одного даже на РейнджРовере по цене квартиры внутри моего любимого печерска видел(150куе минимум). Судя по нашивкам(погоны ж сейчас не носят) - максимум младшие офицеры, не те что могут состав со снабжением и солярой как Корейко умыкнуть. Так что деньги есть(тем более у ТЦК-SSoвцев) и куда то они их пристроят, и явно не в Буковельский апарт под аренду минус пять % годовых по цене А136 или даже голого Тетриса.


Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:34

В Одессе мужик внезапно обнаружил, что новострои у моря — кривые
https://t.me/xydessa/50864
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:07

Ясно-понятно

А так то да,сам своего Лексуса комбату продал.


В ТСЦ МВС при оформленні машини посаду вказують «комбат».
Та і в Дії при продажі онлайн є така графа. . Все так.
Hotab
 
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