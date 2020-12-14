Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Склоняюсь к тому что после приостановки боевых действий и открытия границ цены продавцы захотят поднять(чисто психологически) и в течение какого-то времени цены вырастут.Ключевой вопрос в том будут ли покупатели на них.И исходя из этого через какое-то время будет уже реальный тренд движения цен.
И да, тут ещё вопрос будут ли деньги у людей.Это сейчас мы живём фактически на западные деньги.А что будет дальше не известно.
У військових, які не проср@ли зароблені за 2-3роки + родичі загиблих, яким виплачують "порціями" 15лямів - можуть створити тимчасовий ажіотаж на РН! Як мінімум - в іпотеку можуть застрибувати!
Для імпотеки мало махати котлетою бойових, так само як і похоронкою з графіком виплат. Треба постійний офіційний та ще і доволі високий!!! дохід, та ще і не менше 6м на останньому місці роботи. Де це є у звільнених (по РПВ) військових?
Я нередко в городе вижу тыловых начищенных "военов" на свежих 200тках тысяч по 40-50, Туарегах только с салона(как намутили догадываюсь, списывать на летучих мышей с 92года начали), одного даже на РейнджРовере по цене квартиры внутри моего любимого печерска видел(150куе минимум). Судя по нашивкам(погоны ж сейчас не носят) - максимум младшие офицеры, не те что могут состав со снабжением и солярой как Корейко умыкнуть. Так что деньги есть(тем более у ТЦК-SSoвцев) и куда то они их пристроят, и явно не в Буковельский апарт под аренду минус пять % годовых по цене А136 или даже голого Тетриса.
барабашов написав:Я нередко в городе вижу тыловых начищенных "военов" на свежих 200тках тысяч по 40-50, Туарегах только с салона(как намутили догадываюсь, списывать на летучих мышей с 92года начали), одного даже на РейнджРовере по цене квартиры внутри моего любимого печерска видел(150куе минимум). Судя по нашивкам(погоны ж сейчас не носят) - максимум младшие офицеры, не те что могут состав со снабжением и солярой как Корейко умыкнуть. Так что деньги есть(тем более у ТЦК-SSoвцев) и куда то они их пристроят, и явно не в Буковельский апарт под аренду минус пять % годовых по цене А136 или даже голого Тетриса.
Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что. А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.