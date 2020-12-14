Додано: Нед 23 лют, 2025 18:15

Я нередко в городе вижу тыловых начищенных "военов" на свежих 200тках тысяч по 40-50, Туарегах только с салона(как намутили догадываюсь, списывать на летучих мышей с 92года начали), одного даже на РейнджРовере по цене квартиры внутри моего любимого печерска видел(150куе минимум). Судя по нашивкам(погоны ж сейчас не носят) - максимум младшие офицеры, не те что могут состав со снабжением и солярой как Корейко умыкнуть. Так что деньги есть(тем более у ТЦК-SSoвцев) и куда то они их пристроят, и явно не в Буковельский апарт под аренду минус пять % годовых по цене А136 или даже голого Тетриса.