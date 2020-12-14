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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12237122381223912240
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:30

  Олежан написав:таких пробок как сегодня я не видел 3 года...
как будто все в момент вернулись


Надоть встретить разместить международніе делегации.
Представители Европі сегодня у нас.

Завтра рассосуться.
Мношие пишут про уже начавшийся рист. Кто что думает ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:33

  Олежан написав:таких пробок как сегодня я не видел 3 года...
как будто все в момент вернулись

дик, условія мира обсуждають
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:34

  Wirująświatła написав:
  Олежан написав:как будто все в момент вернулись
весна на носу. надо купить новые сандалии и панамки. вот и понаехали.

уютная кавалирка 8м2

в Париже оренда такої 1Кйоро, і це без врахування ВВП по ППС
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Мношие пишут про уже начавшийся рист. Кто что думает ?

не знаю как рист, но спрос на однухи огромный
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на нормальну комерцію від приїзджих попит взагалі шалений, пропозиція купити зазвичай виглядає десь так - «просто назви суму»
мені так вже троє орендарів вже який місяць набридають, але є пропозиції і від невідомих - рили, які знають мої обʼєкти дзвонять з ними майже кожний день
отаки ось реалії
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ага, прям за один день сумасшедший рост пошел :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Ага, прям за один день сумасшедший рост пошел :)
я жодного слова не казав про ріст, але про нього вже триндить вся оналітєга, я лише розказав про справжній стан речей на ринку та попит
на нормальні обʼєкти в моєму сегменті
kingkongovets
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