Надоть встретить разместить международніе делегации.
Представители Европі сегодня у нас.
Завтра рассосуться.
Мношие пишут про уже начавшийся рист. Кто что думает ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2025 11:30
Додано: Пон 24 лют, 2025 11:33
Додано: Пон 24 лют, 2025 11:34
Додано: Пон 24 лют, 2025 12:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 24 лют, 2025 12:38
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на нормальну комерцію від приїзджих попит взагалі шалений, пропозиція купити зазвичай виглядає десь так - «просто назви суму»
мені так вже троє орендарів вже який місяць набридають, але є пропозиції і від невідомих - рили, які знають мої обʼєкти дзвонять з ними майже кожний день
отаки ось реалії
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ага, прям за один день сумасшедший рост пошел
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я жодного слова не казав про ріст, але про нього вже триндить вся оналітєга, я лише розказав про справжній стан речей на ринку та попит
на нормальні обʼєкти в моєму сегменті
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