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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2025 11:30
Олежан написав:
таких пробок как сегодня я не видел 3 года...
как будто все в момент вернулись
Надоть встретить разместить международніе делегации.
Представители Европі сегодня у нас.
Завтра рассосуться.
Мношие пишут про уже начавшийся рист. Кто что думает ?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 11:33
Олежан написав:
таких пробок как сегодня я не видел 3 года...
как будто все в момент вернулись
дик, условія мира обсуждають
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Додано: Пон 24 лют, 2025 11:34
Wirująświatła написав: Олежан написав:
как будто все в момент вернулись
весна на носу. надо купить новые сандалии и панамки. вот и понаехали.
уютная кавалирка 8м2
в Париже оренда такої 1Кйоро, і це без врахування ВВП по ППС
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:13
Хомякоид написав:
Мношие пишут про уже начавшийся рист. Кто что думает ?
не знаю как рист, но спрос на однухи огромный
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:38
на нормальну комерцію від приїзджих попит взагалі шалений, пропозиція купити зазвичай виглядає десь так - «просто назви суму»
мені так вже троє орендарів вже який місяць набридають, але є пропозиції і від невідомих - рили, які знають мої обʼєкти дзвонять з ними майже кожний день
отаки ось реалії
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Додано: Пон 24 лют, 2025 13:36
Ага, прям за один день сумасшедший рост пошел
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Додано: Пон 24 лют, 2025 13:43
посетитель написав:
Ага, прям за один день сумасшедший рост пошел
я жодного слова не казав про ріст, але про нього вже триндить вся оналітєга, я лише розказав про справжній стан речей на ринку та попит
на нормальні обʼєкти в моєму сегменті
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Додано: Пон 24 лют, 2025 14:49
посетитель написав:
Ага, прям за один день сумасшедший рост пошел
Посмотрим. Если мир то вполне может біть и ріст.
Все зависит от условий прекращений войні.
Но явно не будет как в 2006-2008 годах.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 20:31
Хомякоид написав: посетитель написав:
Ага, прям за один день сумасшедший рост пошел
Посмотрим. Если мир то вполне может біть и ріст.
Все зависит от условий прекращений войні.
Но явно не будет как в 2006-2008 годах.
Конец 22-до середины 23 уже радовались пересичные и щедро тратили бабло, спеша жить.
Потом когда стало ясно- все начало замирать, и достигло апогея сейчас.Это загон.
К осени будет тяжелое похмелье и дешевий.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 20:58
Господар Вельзевула написав:Это загон.
К осени будет тяжелое похмелье и дешевий.
готові на свій прогноз гроші поставити?
бо інакше це чергове порожнє блаблабла
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