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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2025 21:07
Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:08
kingkongovets написав:
Господар Вельзевула написав:Это загон.
К осени будет тяжелое похмелье и дешевий.
готові на свій прогноз гроші поставити?
бо інакше це чергове порожнє блаблабла
Да. Гарант или просто публичное пари?
И в чем,собственно,предмет пари, я сделал два прогноза.
Похмелье?
Дешевий?
Или оба ?
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:11
iva64 написав:Frant
Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
Саме так, локальной дорожай.
Одна ласточка, яка не робить весну.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:13
Frant написав: iva64 написав:Frant
Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
Саме так, локальной дорожай.
Одна ласточка, яка не робить весну.
Там голый квадрат больше штуки.
Ремонт за 500/м2 мало кто может сделать,с мебелью и техникой.
Ну приварили баксов 300 навару. А покупают ли? Предложений как говна,пардон.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:23
Господар Вельзевула написав: kingkongovets написав:
Господар Вельзевула написав:Это загон.
К осени будет тяжелое похмелье и дешевий.
готові на свій прогноз гроші поставити?
бо інакше це чергове порожнє блаблабла
Да. Гарант или просто публичное пари?
И в чем,собственно,предмет пари, я сделал два прогноза.
Похмелье?
Дешевий?
Или оба ?
дешевій, обвал на осінь і оце все
я, до речі, спорити не раджу
бо до вас тут з 2018го були десятки таких «прогнозистів» і віщунів обвалу, які трусили тут «залізобетонними» на їх думку аргументами і зайобували сотнями графіков і індексів, але абсолютно всі вони дуже рідко зі своїми прогнозами обісрались, а зниження цін відбулося з причин, які ніхто не міг передбачити типу майдана та повномасштабки
люди взагалі занадто високої думки про свої можливості бачити майбутнє, насправді ніхто його знати не може
а робити передбачення виходячи з власних відчуттів - якось взагалі не серйозно
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 24 лют, 2025 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:26
kingkongovets написав:
дешевій, обвал на осінь і оце все
я, до речі, спорити не раджу
бо до вас тут з 2018го були десятки таких «прогнозистів» і віщунів обвалу, які трусили тут «залізобетонними» на їх думку аргументами і зайобувалт сотніми графіков і індексів, але абсолютно всі вони дуже рідко зі своїми прогнозами обісрались, а зниження цін відбулося з причин, які ніхто не міг передбачити типу майдана та повномасштабки
люди взагалі занадто високої думки про свої можливості бачити майбутнє, насправді ніхто його знати не може
Я не утверждаю. Я высказал мнение.
Но извольте- если вы согласны спорить только на дешевий, то это не совсем то,что я имел ввиду.Это спорно доказать. Не хочу.
Готов спорить на отсутствие РПВ до 01.07.2025 с любым желающим на штуку баксов.
А дешевий-лишь следствие оного. Имхо.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 21:30
Господар Вельзевула написав:Я не утверждаю. Я высказал мнение.
Но извольте- если вы согласны спорить только на дешевий, то это не совсем то,что я имел ввиду.Это спорно доказать. Не хочу.
Готов спорить на отсутствие РПВ до 01.07.2025 с любым желающим на штуку баксов.
А дешевий-лишь следствие оного. Имхо.
тобто це все ж таки було порожнє блаблабла, чи ви все ж зможете виразно сформулювати на скільки процентів має подешевшати восени в доларах згідно вашого прогнозу?
зи: я не хочу спорити, тим більш про майбутнє - я взагалі спорити не люблю
але ще більше я не люблю отакі особисті «мнєнія», на які автори не хочуть ставити гроші і які насправді нахєр нікому не потрібні
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