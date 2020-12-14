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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12239122401224112242>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:07

Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
iva64
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:08

  kingkongovets написав:
Господар Вельзевула написав:Это загон.
К осени будет тяжелое похмелье и дешевий.
готові на свій прогноз гроші поставити?
бо інакше це чергове порожнє блаблабла


Да. Гарант или просто публичное пари?
И в чем,собственно,предмет пари, я сделал два прогноза.
Похмелье?
Дешевий?
Или оба ?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:11

  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

Саме так, локальной дорожай.
Одна ласточка, яка не робить весну.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:13

  Frant написав:
  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

Саме так, локальной дорожай.
Одна ласточка, яка не робить весну.


Там голый квадрат больше штуки.
Ремонт за 500/м2 мало кто может сделать,с мебелью и техникой.
Ну приварили баксов 300 навару. А покупают ли? Предложений как говна,пардон.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  kingkongovets написав:
Господар Вельзевула написав:Это загон.
К осени будет тяжелое похмелье и дешевий.
готові на свій прогноз гроші поставити?
бо інакше це чергове порожнє блаблабла


Да. Гарант или просто публичное пари?
И в чем,собственно,предмет пари, я сделал два прогноза.
Похмелье?
Дешевий?
Или оба ?
дешевій, обвал на осінь і оце все
я, до речі, спорити не раджу
бо до вас тут з 2018го були десятки таких «прогнозистів» і віщунів обвалу, які трусили тут «залізобетонними» на їх думку аргументами і зайобували сотнями графіков і індексів, але абсолютно всі вони дуже рідко зі своїми прогнозами обісрались, а зниження цін відбулося з причин, які ніхто не міг передбачити типу майдана та повномасштабки

люди взагалі занадто високої думки про свої можливості бачити майбутнє, насправді ніхто його знати не може

а робити передбачення виходячи з власних відчуттів - якось взагалі не серйозно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 24 лют, 2025 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:26

  kingkongovets написав:дешевій, обвал на осінь і оце все
я, до речі, спорити не раджу
бо до вас тут з 2018го були десятки таких «прогнозистів» і віщунів обвалу, які трусили тут «залізобетонними» на їх думку аргументами і зайобувалт сотніми графіков і індексів, але абсолютно всі вони дуже рідко зі своїми прогнозами обісрались, а зниження цін відбулося з причин, які ніхто не міг передбачити типу майдана та повномасштабки

люди взагалі занадто високої думки про свої можливості бачити майбутнє, насправді ніхто його знати не може


Я не утверждаю. Я высказал мнение.
Но извольте- если вы согласны спорить только на дешевий, то это не совсем то,что я имел ввиду.Это спорно доказать. Не хочу.
Готов спорить на отсутствие РПВ до 01.07.2025 с любым желающим на штуку баксов.
А дешевий-лишь следствие оного. Имхо.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 21:30

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:Я не утверждаю. Я высказал мнение.
Но извольте- если вы согласны спорить только на дешевий, то это не совсем то,что я имел ввиду.Это спорно доказать. Не хочу.
Готов спорить на отсутствие РПВ до 01.07.2025 с любым желающим на штуку баксов.
А дешевий-лишь следствие оного. Имхо.

тобто це все ж таки було порожнє блаблабла, чи ви все ж зможете виразно сформулювати на скільки процентів має подешевшати восени в доларах згідно вашого прогнозу?

зи: я не хочу спорити, тим більш про майбутнє - я взагалі спорити не люблю
але ще більше я не люблю отакі особисті «мнєнія», на які автори не хочуть ставити гроші і які насправді нахєр нікому не потрібні
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:48

  kingkongovets написав:тобто це все ж таки було порожнє блаблабла, чи ви все ж зможете виразно сформулювати на скільки процентів має подешевшати восени в доларах згідно вашого прогнозу?

зи: я не хочу спорити, тим більш про майбутнє - я взагалі спорити не люблю
але ще більше я не люблю отакі особисті «мнєнія», на які автори не хочуть ставити гроші і які насправді нахєр нікому не потрібні


Я вам сказал- спорить буду про РПВ, это доказуемо.А дешевий как следствие оного. А в общем,сударь,вы меня утомили. Если вам мешает мое мнение попросите модераторов его удалить.
И пусть суд Божий нас рассудит.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:Я вам сказал- спорить буду про РПВ, это доказуемо.А дешевий как следствие оного. А в общем,сударь,вы меня утомили. Если вам мешает мое мнение попросите модераторов его удалить.
И пусть суд Божий нас рассудит.

про рпв - то інша гілка
ви щось ляпнули, а коли вас прихватили за язика почали вивертатись і намагатись ввімкнути задню - одразу зрозуміло, що відповідати за власні слова ви не вмієте

останній раз питаю - зможете нарешті сформулювати на скільки процентів впаде восени, чи чесно визняєте, що тицьнули пальцем в небо?

ви ж дупля не рубите ані про Київ, ані про його нерухомість, ані про реальний стан ринка - от нащо просто так ляпати метлою?

«божий суд» бгг)
клоун
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:48

  kingkongovets написав:клоун


Не нервничай, лендлорд. Судя по тому как ты замельтешил-ты упал на уровень той самой гилки,про РПВ.
Более комментить тебя не буду, ты зашкварился агрессией, для меня это дно.
Господар Вельзевула
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