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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12239122401224112242
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  kingkongovets написав:клоун


Не нервничай, лендлорд. Судя по тому как ты замельтешил-ты упал на уровень той самой гилки,про РПВ.
Более комментить тебя не буду, ты зашкварился агрессией, для меня это дно.
коли дорослого чоловіка просять відповісти за свої слова - то не агресія, то нормальні чоловічі стосунки
і я не нервую - мені то навіщо? це в тебе дупа підгоріла і текст скінчився, бо не маєш що відповісти

мені насрати каментиш ти мене чи ні, але якщо ти й далі будеш нести подібну маячню - я буду тикати тебе в неї твоєю пикою
ферштейн, дніпрянин?
а тепер можеш бути вільний
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:04

  gonchik74 написав:
  Sandor написав:
  Investor_K написав:
uote="5828178:Sandor"]Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.[/quot


Що за ЖК?

City Hub

Це ті однухи, які в 20-му брали, відстоявши чергу під відділом продажів, і які закінчились ще в перший день)
Я Вам вірю, забудовникам - ні. В будинку, який зводили з 18-го по 24-й, досі третина не продана висить на балансі забудовника. РГ. Щось подібне в А136. Це лише ті жк, чати яких читаю. Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)


А як дізнатись, що висить на балансі забуда?

Виписка з держреєєстру?
https://online.minjust.gov.ua/managers/services/extract -- чомусь і досі не працює.
Та й дорогувато весь будинок перевірити...

От маю поряд квартиру -- за три роки лічильк не виріс.
Але х.з. чому так. Може хтось купив, але тримає як “депозит” 😳🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:50

За крок до перевороту думок©

  Bobua написав:От маю поряд квартиру -- за три роки лічильк не виріс.
Але х.з. чому так. Може хтось купив, але тримає як “депозит” 😳🙀😱
Аналогічно, маю ДВІ квартири поряд!
За ШІСТЬ років(від здачі будинку) - ніхто там нічого не робив!

Пам'ятаю, як нам колишня голова казала, що в нашому будинку 3, чи 4 квартири має якась суддя.

Справді, як депозит.
Бетонний депозит.

Правда, за роки набіжить кварплата(за прибирання МЗК, вивіз сміття, обслуговування ліфтів і т.п) + ще абонка за газ і воду... - але, напевно, власників таких квартир - це не лякає.
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