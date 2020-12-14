Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Не нервничай, лендлорд. Судя по тому как ты замельтешил-ты упал на уровень той самой гилки,про РПВ. Более комментить тебя не буду, ты зашкварился агрессией, для меня это дно.
коли дорослого чоловіка просять відповісти за свої слова - то не агресія, то нормальні чоловічі стосунки і я не нервую - мені то навіщо? це в тебе дупа підгоріла і текст скінчився, бо не маєш що відповісти
мені насрати каментиш ти мене чи ні, але якщо ти й далі будеш нести подібну маячню - я буду тикати тебе в неї твоєю пикою ферштейн, дніпрянин? а тепер можеш бути вільний
Investor_K написав: uote="5828178:Sandor"]Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.[/quot
Що за ЖК?
City Hub
Це ті однухи, які в 20-му брали, відстоявши чергу під відділом продажів, і які закінчились ще в перший день) Я Вам вірю, забудовникам - ні. В будинку, який зводили з 18-го по 24-й, досі третина не продана висить на балансі забудовника. РГ. Щось подібне в А136. Це лише ті жк, чати яких читаю. Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)