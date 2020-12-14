Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не нервничай, лендлорд. Судя по тому как ты замельтешил-ты упал на уровень той самой гилки,про РПВ. Более комментить тебя не буду, ты зашкварился агрессией, для меня это дно.
коли дорослого чоловіка просять відповісти за свої слова - то не агресія, то нормальні чоловічі стосунки і я не нервую - мені то навіщо? це в тебе дупа підгоріла і текст скінчився, бо не маєш що відповісти
мені насрати каментиш ти мене чи ні, але якщо ти й далі будеш нести подібну маячню - я буду тикати тебе в неї твоєю пикою ферштейн, дніпрянин? а тепер можеш бути вільний
Investor_K написав: uote="5828178:Sandor"]Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.[/quot
Що за ЖК?
City Hub
Це ті однухи, які в 20-му брали, відстоявши чергу під відділом продажів, і які закінчились ще в перший день) Я Вам вірю, забудовникам - ні. В будинку, який зводили з 18-го по 24-й, досі третина не продана висить на балансі забудовника. РГ. Щось подібне в А136. Це лише ті жк, чати яких читаю. Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)
Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде? І це питання є актуальним і досі.
Investor_K написав:Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде? І це питання є актуальним і досі.
Ніт. Але залежить від умов мирного договору.
В найгіршоиму випадку буде бовтатись на тому ж рівні.
Investor_K написав:Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде? І це питання є актуальним і досі.
А я був у масці флаймена в оточенні філіпінок. Ми обливали панду шампанським і запитували одне єдине: "Дешевше буде"? Панда щось бурмотіла п"яним голосом і намагалася стояти на четвереньках. Це були Ви? Не впізнав в масці. Будете багаті.
як я писав ще до повномасштабного вторгнення одна з головних причин це корисні копалини , якщо зараз говорять про рідкоземельні метали , то будуть говорити і про нафту шельфу чорного азовського морів , цей регіон не поступається перській затоці по кількості . Про це знають не публічно всі. Але поки що озвучують тільки
«21 з 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», — наголосив Сежурне.
Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів ....
так що ніякої дивини , все було зрозуміло вже в 2014 році , бо як не крути Донбас один з регіонів можливого видобутку сланцевого газу і найбільші потенційні родовища вже або під контролем рф або поряд з лінією фронту. США не потрібно щоб ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу , ми можем забезпечити Європу і світ газом замість рф , наші потенційні запаси нафти і газу співрозмірні, якщо не більші ніж в перській затоці, якщо мова про Ми це кордони 1991 року