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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12239122401224112242
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  kingkongovets написав:клоун


Не нервничай, лендлорд. Судя по тому как ты замельтешил-ты упал на уровень той самой гилки,про РПВ.
Более комментить тебя не буду, ты зашкварился агрессией, для меня это дно.
коли дорослого чоловіка просять відповісти за свої слова - то не агресія, то нормальні чоловічі стосунки
і я не нервую - мені то навіщо? це в тебе дупа підгоріла і текст скінчився, бо не маєш що відповісти

мені насрати каментиш ти мене чи ні, але якщо ти й далі будеш нести подібну маячню - я буду тикати тебе в неї твоєю пикою
ферштейн, дніпрянин?
а тепер можеш бути вільний
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:04

  gonchik74 написав:
  Sandor написав:
  Investor_K написав:
uote="5828178:Sandor"]Два тижні тому телефонував у відділ продажів Інтергалбуду, цікавився найдешевшими однокімнатними в певному ЖК, запропонували два варіанти. Через тиждень їх вже купили.[/quot


Що за ЖК?

City Hub

Це ті однухи, які в 20-му брали, відстоявши чергу під відділом продажів, і які закінчились ще в перший день)
Я Вам вірю, забудовникам - ні. В будинку, який зводили з 18-го по 24-й, досі третина не продана висить на балансі забудовника. РГ. Щось подібне в А136. Це лише ті жк, чати яких читаю. Ніколи не думав, що скажу таке, але - дослухайтесь до франта)


А як дізнатись, що висить на балансі забуда?

Виписка з держреєєстру?
https://online.minjust.gov.ua/managers/services/extract -- чомусь і досі не працює.
Та й дорогувато весь будинок перевірити...

От маю поряд квартиру -- за три роки лічильк не виріс.
Але х.з. чому так. Може хтось купив, але тримає як “депозит” 😳🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:50

За крок до перевороту думок©

  Bobua написав:От маю поряд квартиру -- за три роки лічильк не виріс.
Але х.з. чому так. Може хтось купив, але тримає як “депозит” 😳🙀😱
Аналогічно, маю ДВІ квартири поряд!
За ШІСТЬ років(від здачі будинку) - ніхто там нічого не робив!

Пам'ятаю, як нам колишня голова казала, що в нашому будинку 3, чи 4 квартири має якась суддя.

Справді, як депозит.
Бетонний депозит.

Правда, за роки набіжить кварплата(за прибирання МЗК, вивіз сміття, обслуговування ліфтів і т.п) + ще абонка за газ і воду... - але, напевно, власників таких квартир - це не лякає.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:46

Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде?
І це питання є актуальним і досі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:21

  Investor_K написав:Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде?
І це питання є актуальним і досі.


Ніт. Але залежить від умов мирного договору.

В найгіршоиму випадку буде бовтатись на тому ж рівні.

В разі закінчення вірю в невеликий ріст.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як я писав ще до повномасштабного вторгнення одна з головних причин це корисні копалини , якщо зараз говорять про рідкоземельні метали , то будуть говорити і про нафту шельфу чорного азовського морів , цей регіон не поступається перській затоці по кількості . Про це знають не публічно всі.
Але поки що озвучують тільки
«21 з 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», — наголосив Сежурне.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів ....

так що ніякої дивини , все було зрозуміло вже в 2014 році , бо як не крути Донбас один з регіонів можливого видобутку сланцевого газу і найбільші потенційні родовища вже або під контролем рф або поряд з лінією фронту. США не потрібно щоб ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу , ми можем забезпечити Європу і світ газом замість рф , наші потенційні запаси нафти і газу співрозмірні, якщо не більші ніж в перській затоці, якщо мова про Ми це кордони 1991 року
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:як я писав ще до повномасштабного вторгнення одна з головних причин це корисні копалини , якщо зараз говорять про рідкоземельні метали , то будуть говорити і про нафту шельфу чорного азовського морів , цей регіон не поступається перській затоці по кількості . Про це знають не публічно всі.
Але поки що озвучують тільки
«21 з 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додана вартість, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», — наголосив Сежурне.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів ....

так що ніякої дивини , все було зрозуміло вже в 2014 році , бо як не крути Донбас один з регіонів можливого видобутку сланцевого газу і найбільші потенційні родовища вже або під контролем рф або поряд з лінією фронту. США не потрібно щоб ми видобували сланцевий газ і завалили газом Європу , ми можем забезпечити Європу і світ газом замість рф , наші потенційні запаси нафти і газу співрозмірні, якщо не більші ніж в перській затоці, якщо мова про Ми це кордони 1991 року
ви помилились гілкою, тут про ціни на київську нерухомість
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:23

  Hotab написав:yama

не знаю до чого це


На Юрія Поправка знайшли сланцевий газ і нафту як в Перській затоці. Всі туди їдуть,

зараз смішно років через Х не буде так смішно , коли хтось почне добувати , аби не москалі . Україна повторить долю Ірака - в нас знайшли корисні копалини :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:52

  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 15:18

  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
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