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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2025 17:36
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде?
І це питання є актуальним і досі.
Ніт. Але залежить від умов мирного договору.
В найгіршоиму випадку буде бовтатись на тому ж рівні.
В разі закінчення вірю в невеликий ріст.
Я пропоную новий мем.
Зростання за Фейслесом. Тобто на 3% за рік, причому дані взяті з несертифікованих джерел
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Додано: Вів 25 лют, 2025 17:39
Бетон написав: iva64 написав:Frant
Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный
По мірі побудови?
Котлован,стіни, споруда, готова споруда? І ціни, кажете, зростають від котлована до готового будинку?
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_Klim
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