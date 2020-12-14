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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12240122411224212243
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:36

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде?
І це питання є актуальним і досі.


Ніт. Але залежить від умов мирного договору.

В найгіршоиму випадку буде бовтатись на тому ж рівні.

В разі закінчення вірю в невеликий ріст.

Я пропоную новий мем.
Зростання за Фейслесом. Тобто на 3% за рік, причому дані взяті з несертифікованих джерел
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 17:39

  Бетон написав:
  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный

По мірі побудови?
Котлован,стіни, споруда, готова споруда? І ціни, кажете, зростають від котлована до готового будинку?
Frant
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  #<1 ... 12240122411224212243
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