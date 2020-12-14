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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2025 17:36
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде?
І це питання є актуальним і досі.
Ніт. Але залежить від умов мирного договору.
В найгіршоиму випадку буде бовтатись на тому ж рівні.
В разі закінчення вірю в невеликий ріст.
Я пропоную новий мем.
Зростання за Фейслесом. Тобто на 3% за рік, причому дані взяті з несертифікованих джерел
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Додано: Вів 25 лют, 2025 17:39
Бетон написав: iva64 написав:Frant
Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный
По мірі побудови?
Котлован,стіни, споруда, готова споруда? І ціни, кажете, зростають від котлована до готового будинку?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 22:25
vladimir07 написав:
Господар Вельзевула написав:
Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.
А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 22:49
Господар Вельзевула написав:
А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
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