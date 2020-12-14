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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12240122411224212243
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:25

  vladimir07 написав:
  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.


Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:49

  Господар Вельзевула написав:А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.

Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.


Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:24

  Бетон написав:
  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный


Бетон,какой срок экспозиции по аренде или продаже на Варшавском?
Ты взял в 10.3 или 10.2?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:21

  Бетон написав:
  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный

А як інакше, якщо так: https://3m2.ua/news/sobivartist-budivny ... sya-cziny/
iva64
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 07:38

Трамп молодец, что потребовал право осваивать ресурсы у бесхозяйственников.
Раз сами ребята, не можете производить оружие, не в состоянии, раз платите своим инженерам зарплату 200-300 дол/мес, значит, ресурсами будут управлять более хозяйственные управители. А не придурки проепыватели
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 08:55

Абсолютное большинство домашних хомячков не понимает, что происходит вокруг них.
Объясняю: покуда крепкие бесхозяйственники, саботажники в вышиванках до пупа р с российскими паспортами в карманах, не освоят серийное производство баллистических ракет - линия фронта буде двигаться к Польше. А цены Кржн падать до упора, до точки фазового перехода :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 09:02

Стосовно дорожаюв, від деяких рожевоокулярних товарижчів.
Готельки і 1к хрущовки біля метро, на окраїнах, ціною від 25000 до 35000 дол, зразу ж, 24 пропозиції.
Ціни 2003 року.
Такий от дорожай :mrgreen:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315
Frant
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