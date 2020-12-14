Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что. А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.
А в каком смысле Днепр мертвый ? Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Господар Вельзевула написав:А в каком смысле Днепр мертвый ? Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
какой он локальный? вы вообще ветку читаете или нет? я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный
Бетон,какой срок экспозиции по аренде или продаже на Варшавском? Ты взял в 10.3 или 10.2?
iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
какой он локальный? вы вообще ветку читаете или нет? я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный
Трамп молодец, что потребовал право осваивать ресурсы у бесхозяйственников. Раз сами ребята, не можете производить оружие, не в состоянии, раз платите своим инженерам зарплату 200-300 дол/мес, значит, ресурсами будут управлять более хозяйственные управители. А не придурки проепыватели
Абсолютное большинство домашних хомячков не понимает, что происходит вокруг них. Объясняю: покуда крепкие бесхозяйственники, саботажники в вышиванках до пупа р с российскими паспортами в карманах, не освоят серийное производство баллистических ракет - линия фронта буде двигаться к Польше. А цены Кржн падать до упора, до точки фазового перехода