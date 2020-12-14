RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12240122411224212243
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:25

  vladimir07 написав:
  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.


Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:49

  Господар Вельзевула написав:А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.

Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.


Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2023
З нами з: 29.05.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
 
14
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:24

  Бетон написав:
  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный


Бетон,какой срок экспозиции по аренде или продаже на Варшавском?
Ты взял в 10.3 или 10.2?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:21

  Бетон написав:
  iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?

какой он локальный?
вы вообще ветку читаете или нет?
я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный

А як інакше, якщо так: https://3m2.ua/news/sobivartist-budivny ... sya-cziny/
iva64
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 24.02.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 09:02

Стосовно дорожаюв, від деяких рожевоокулярних товарижчів.
Готельки і 1к хрущовки біля метро, на окраїнах, ціною від 25000 до 35000 дол, зразу ж, 24 пропозиції.
Ціни 2003 року.
Такий от дорожай :mrgreen:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23209
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 2566 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 09:14

  Frant написав:Стосовно дорожаюв, від деяких рожевоокулярних товарижчів.
Готельки і 1к хрущовки біля метро, на окраїнах, ціною від 25000 до 35000 дол, зразу ж, 24 пропозиції.
Ціни 2003 року.
Такий от дорожай :mrgreen:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315



в 2017 по 35-40 тысяч стоили двушки в брежнёвках и далеко не на окраинах.
по 750-800 за метр

сейчас еще дорого
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:24

  Frant написав:Стосовно дорожаюв, від деяких рожевоокулярних товарижчів.
Готельки і 1к хрущовки біля метро, на окраїнах, ціною від 25000 до 35000 дол, зразу ж, 24 пропозиції.
Ціни 2003 року.
Такий от дорожай :mrgreen:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

25-30к $ за 15-22 кв.м., або побільше кв. і убите в хлам, дуже смішно. :lol:
Вже краще знімати недорогу 2к 40+ кв.м., чим жити в такому обмеженому просторі біля холодильника.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3665 раз.
Подякували: 5913 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:30

  Господар Вельзевула написав:
  vladimir07 написав:
  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.


Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.

Може таки хата в селі. Франт одобряє.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38604
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:46

  Frant написав:Стосовно дорожаюв, від деяких рожевоокулярних товарижчів.
Готельки і 1к хрущовки біля метро, на окраїнах, ціною від 25000 до 35000 дол, зразу ж, 24 пропозиції.
Ціни 2003 року.
Такий от дорожай :mrgreen:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

это дёшево??? сколько по франту должна стоить убитая гостинка на окраине с соседями алкашами и неработающим лифтом? только отчаянный человек вывалит за это "счастье" 25+куе. Даже если б мне приплатили 50куе я б там не жил. Их стоимость по факту отрицательная. 25куе это ооочень дорого за такой класс жилья. Так что если оно тебя устраивает, подожди пока их будут раздавать бесплатно (при условии оплаты взносов на капремонт). В чехии и др.странах такие кейсы есть. Это неминуемо произойдёт, когда стоимость необходимого капремонта превысит цену самих квартир.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12240122411224212243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, anduzenko і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2522, 2523, 2524
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25232 16848561
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2025 17:05
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1379 5499216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2025 18:48
kingkongovets
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 60821
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7682)
27.02.2025 11:10
Sense Bank (13661)
27.02.2025 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.