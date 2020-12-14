Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что. А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.
А в каком смысле Днепр мертвый ? Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Господар Вельзевула написав:А в каком смысле Днепр мертвый ? Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
какой он локальный? вы вообще ветку читаете или нет? я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный
Бетон,какой срок экспозиции по аренде или продаже на Варшавском? Ты взял в 10.3 или 10.2?
iva64 написав:Frant Моніторю онлайн та офлайн ціни на Варшавському. На однухи з ремонтом цін менше $2000/м не спостерігаю. Локальний дорожай? До цього маркера підтягуються і Діброва-парк, Сирецькі сади, Місто квітів. Чекає-М?
какой он локальный? вы вообще ветку читаете или нет? я вроде бы ясно пишу второй год, что рост на варшавском - перманентный
Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что. А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.
А в каком смысле Днепр мертвый ? Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков В недвижимость не вкладываются,поганцы.
это дёшево??? сколько по франту должна стоить убитая гостинка на окраине с соседями алкашами и неработающим лифтом? только отчаянный человек вывалит за это "счастье" 25+куе. Даже если б мне приплатили 50куе я б там не жил. Их стоимость по факту отрицательная. 25куе это ооочень дорого за такой класс жилья. Так что если оно тебя устраивает, подожди пока их будут раздавать бесплатно (при условии оплаты взносов на капремонт). В чехии и др.странах такие кейсы есть. Это неминуемо произойдёт, когда стоимость необходимого капремонта превысит цену самих квартир.