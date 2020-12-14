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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12240122411224212243
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:46

  Frant написав:Стосовно дорожаюв, від деяких рожевоокулярних товарижчів.
Готельки і 1к хрущовки біля метро, на окраїнах, ціною від 25000 до 35000 дол, зразу ж, 24 пропозиції.
Ціни 2003 року.
Такий от дорожай :mrgreen:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

это дёшево??? сколько по франту должна стоить убитая гостинка на окраине с соседями алкашами и неработающим лифтом? только отчаянный человек вывалит за это "счастье" 25+куе. Даже если б мне приплатили 50куе я б там не жил. Их стоимость по факту отрицательная. 25куе это ооочень дорого за такой класс жилья. Так что если оно тебя устраивает, подожди пока их будут раздавать бесплатно (при условии оплаты взносов на капремонт). В чехии и др.странах такие кейсы есть. Это неминуемо произойдёт, когда стоимость необходимого капремонта превысит цену самих квартир.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
Щодо аварійності більшості радянської забудови то сильно перебільшено. Більшість радянської забудови- це панельне будівництво. Як власне конструкції з ними особливо нічого не сталося, більше проблема з комунікаціями по будинку.
Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Попит на вторинне житло в центрі Києва зростає

https://3m2.ua/news/popyt-na-vtorynne-z ... gt5PQB8HMQ
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:15

  Faceless написав:Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:17

  Faceless написав:
барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
Щодо аварійності більшості радянської забудови то сильно перебільшено. Більшість радянської забудови- це панельне будівництво. Як власне конструкції з ними особливо нічого не сталося, більше проблема з комунікаціями по будинку.
Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.

Срок годности сварных соединений в панельках и метод контроля их НЕаварийного состояния без разборки обьекта.
Эти вопросы не ко мне а к строителям из КИСИ
Понятно что кирпич-плита и монолит простоят намного дольше.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:22

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило.


Я полностью согласен с вашей оценкой вторички, но по корытах поспорю.
Купило оно за 35 квартиру и за 10 корыто-типа и людина.
Что можно сделать с +10? ничего.
Господар Вельзевула
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