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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12241122421224312244
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:53

По "єОселі" видали кредитів вже на понад 1,5 млрд гривень

"З початку 2025 року після відновлення роботи реєстрів програмою "єОселя" скористалися 856 сімей"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... griven.htm

"Лише за минулий тиждень 108 родин оформили іпотеку за цією програмою на суму 197 млн гривень. Серед них: 45 сімей військовослужбовців та силовиків, 43 українці, які не мали власного житла або воно не відповідало нормативам, 9 внутрішньо переміщених осіб, 5 педагогів, 3 медики, 2 родини науковців та один ветеран."

Єоселя - пока нормально спасает рынок, посмотрим что будет дальше
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника.
А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника.
А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Для повноти картини треба додати бидло-балкон з виносом на кілька метрів з захопленням всього газону перед будинком
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:24

  Faceless написав:
Hotab написав:Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника.
А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Для повноти картини треба додати бидло-балкон з виносом на кілька метрів з захопленням всього газону перед будинком

Не путайте мечту Понаеха - Махачкалу и мать городов русских - ваше место прописки.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:27

  барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.

"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы
как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?).
ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:32

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило.
10? Я і кайени і хаммери і навіть геліки під старими панельками бачив.

Смотря какой кайен или гелик. И кайены тоже часто стоят 10тку.
Вы 463й G55 от 463го G63 лет на 15 младше отличите? А если и там и там обвес под Брабус 900й китайский за пятёрку оденут наркоторговцы-закладчики или начинающие "офисники"?
А Хаммер сейчас недорого стоит.
Кому оно надо - Газель внутри, Газель-битурбо на дороге и дизайн на любителя(я любитель).
И потом - на печерских холмах и Подоле есть же хрущёвки? Среди них есть весьма потёртые и панельные? Они разве стоят дёшево из-за этого? Какие авто у их жителей(и не арендаторы ли они?)???
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:35

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.

"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы
как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?).
ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации


Не мелите ерунду. Совковое говно нормальный человек даже для сдачи в аренду не купит.
Рассадник быдла и дебилов, наркоманов получивших жилье в наследство. Обрыгалово.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника.
А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Для повноти картини треба додати бидло-балкон з виносом на кілька метрів з захопленням всього газону перед будинком

Не путайте мечту Понаеха - Махачкалу и мать городов русских - ваше место прописки.
Таких балконів по київських спальниках чимало
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:50

  Господар Вельзевула написав:Я полностью согласен с вашей оценкой вторички, но по корытах поспорю.
Купило оно за 35 квартиру и за 10 корыто-типа и людина.
Что можно сделать с +10? ничего.
квартиру оно чаще всего не купило, а либо арендует, либо наследство. Если наследство, там скорее всего прогуливается проедается всё что зарабатывается. С арендой хитрее. Типичный жлоб думает, что своими 250-300уе он кормит лорда красной рыбой с элитным алкоголем. Поэтому выбирают квартиры подешевле, чтобы лорд вдруг не обожрался. И доводят их до состояния когда еда просится обратно. При этом могут ездить на приличной тачке чтобы окружающие не подумали что он нищеброд.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:54

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.

"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы
как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?).
ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации


Не мелите ерунду. Совковое говно нормальный человек даже для сдачи в аренду не купит.
Рассадник быдла и дебилов, наркоманов получивших жилье в наследство. Обрыгалово.

Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?
Vadim_
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