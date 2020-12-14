Додано: Чет 27 лют, 2025 22:32

Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав: Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний. Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний. аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило. аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило. 10? Я і кайени і хаммери і навіть геліки під старими панельками бачив. 10? Я і кайени і хаммери і навіть геліки під старими панельками бачив.

Смотря какой кайен или гелик. И кайены тоже часто стоят 10тку.Вы 463й G55 от 463го G63 лет на 15 младше отличите? А если и там и там обвес под Брабус 900й китайский за пятёрку оденут наркоторговцы-закладчики или начинающие "офисники"?А Хаммер сейчас недорого стоит.Кому оно надо - Газель внутри, Газель-битурбо на дороге и дизайн на любителя(я любитель).И потом - на печерских холмах и Подоле есть же хрущёвки? Среди них есть весьма потёртые и панельные? Они разве стоят дёшево из-за этого? Какие авто у их жителей(и не арендаторы ли они?)???