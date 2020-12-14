Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Лише за минулий тиждень 108 родин оформили іпотеку за цією програмою на суму 197 млн гривень. Серед них: 45 сімей військовослужбовців та силовиків, 43 українці, які не мали власного житла або воно не відповідало нормативам, 9 внутрішньо переміщених осіб, 5 педагогів, 3 медики, 2 родини науковців та один ветеран."
Єоселя - пока нормально спасает рынок, посмотрим что будет дальше
Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника. А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Hotab написав:Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника. А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Для повноти картини треба додати бидло-балкон з виносом на кілька метрів з захопленням всього газону перед будинком
Hotab написав:Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника. А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Для повноти картини треба додати бидло-балкон з виносом на кілька метрів з захопленням всього газону перед будинком
Не путайте мечту Понаеха - Махачкалу и мать городов русских - ваше место прописки.
барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться. Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?). ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации
Faceless написав:Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило.
10? Я і кайени і хаммери і навіть геліки під старими панельками бачив.
Смотря какой кайен или гелик. И кайены тоже часто стоят 10тку. Вы 463й G55 от 463го G63 лет на 15 младше отличите? А если и там и там обвес под Брабус 900й китайский за пятёрку оденут наркоторговцы-закладчики или начинающие "офисники"? А Хаммер сейчас недорого стоит. Кому оно надо - Газель внутри, Газель-битурбо на дороге и дизайн на любителя(я любитель). И потом - на печерских холмах и Подоле есть же хрущёвки? Среди них есть весьма потёртые и панельные? Они разве стоят дёшево из-за этого? Какие авто у их жителей(и не арендаторы ли они?)???
барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться. Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?). ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации
Не мелите ерунду. Совковое говно нормальный человек даже для сдачи в аренду не купит. Рассадник быдла и дебилов, наркоманов получивших жилье в наследство. Обрыгалово.
Hotab написав:Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника. А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Для повноти картини треба додати бидло-балкон з виносом на кілька метрів з захопленням всього газону перед будинком
Не путайте мечту Понаеха - Махачкалу и мать городов русских - ваше место прописки.
Господар Вельзевула написав:Я полностью согласен с вашей оценкой вторички, но по корытах поспорю. Купило оно за 35 квартиру и за 10 корыто-типа и людина. Что можно сделать с +10? ничего.
квартиру оно чаще всего не купило, а либо арендует, либо наследство. Если наследство, там скорее всего прогуливается проедается всё что зарабатывается. С арендой хитрее. Типичный жлоб думает, что своими 250-300уе он кормит лорда красной рыбой с элитным алкоголем. Поэтому выбирают квартиры подешевле, чтобы лорд вдруг не обожрался. И доводят их до состояния когда еда просится обратно. При этом могут ездить на приличной тачке чтобы окружающие не подумали что он нищеброд.
барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться. Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?). ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации
Не мелите ерунду. Совковое говно нормальный человек даже для сдачи в аренду не купит. Рассадник быдла и дебилов, наркоманов получивших жилье в наследство. Обрыгалово.