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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12242122431224412245
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:56

  Vadim_ написав:Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?


Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:59

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.

"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы
как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?).
ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации


Не мелите ерунду. Совковое говно нормальный человек даже для сдачи в аренду не купит.
Рассадник быдла и дебилов, наркоманов получивших жилье в наследство. Обрыгалово.

Это новострой ,шо вы курите?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:00

Господар Вельзевула
Согласен только по поводу обрыгалова
Хотя в нормальном месте можно покупая и понюхать подьезд
А в плохом и глаза цене радоваться не будут
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:04

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?


Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.

Вы такой образованный,
Охарактеризируйте эти жк, можете?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:05

  барабашов написав:Господар Вельзевула
Согласен только по поводу обрыгалова
Хотя в нормальном месте можно покупая и понюхать подьезд
А в плохом и глаза цене радоваться не будут


Я против вторички , но каждому свое.
Я вообще против квартир, но их хоть слить реальнее,в отличие от дома.
Долбанная война.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:07

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?


Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.

У вас там есть м.кв?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:07

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?


Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.

Вы такой образованный,
Охарактеризируйте эти жк, можете?


Зачем? Я их знаю изнутри. Что вы хотите слышать? Выражайтесь яснее,с каким моим тезисом вы не согласны?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:17

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:
В європейських столицях, навіть в якій небудь Болгарії чи Албанії, ціни кратно вищі.
Я навіть знаю, чому.


Я тоже знаю.
У них ведь выборы проходят. Границы открыты.

Ні.
Там немає у керма уродів у вишиванках до пупа і з російськими паспортами в кишені.
І можливості для дерибану ресурсів вельми обмежені, щоб не сказати - відсутні
Востаннє редагувалось Frant в Чет 27 лют, 2025 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:17

  Господар Вельзевула написав:Зачем? Я их знаю изнутри. Что вы хотите слышать? Выражайтесь яснее,с каким моим тезисом вы не согласны?

дата стротельства?
Vadim_
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