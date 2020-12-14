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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:56
Vadim_ написав:
Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?
Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 27 лют, 2025 22:59
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав: барабашов написав:
Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
"Тесла"= жк Грани
, остальные Ланосы
как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?).
ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации
Не мелите ерунду. Совковое говно нормальный человек даже для сдачи в аренду не купит.
Рассадник быдла и дебилов, наркоманов получивших жилье в наследство. Обрыгалово.
Это новострой ,шо вы курите?
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Vadim_
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:00
Господар Вельзевула
Согласен только по поводу обрыгалова
Хотя в нормальном месте можно покупая и понюхать подьезд
А в плохом и глаза цене радоваться не будут
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барабашов
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:04
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?
Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.
Вы такой образованный,
Охарактеризируйте эти жк, можете?
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Vadim_
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:05
барабашов написав:Господар Вельзевула
Согласен только по поводу обрыгалова
Хотя в нормальном месте можно покупая и понюхать подьезд
А в плохом и глаза цене радоваться не будут
Я против вторички , но каждому свое.
Я вообще против квартир, но их хоть слить реальнее,в отличие от дома.
Долбанная война.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:07
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?
Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.
У вас там есть м.кв?
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Vadim_
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:07
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
Грани - єто совковое говно -Вы вменяемы?
Совковое говно-это совковое говно.
Грани неплохой ЖК, но даже Счастливый многократно лучше совка,хотя лоховство,не спорю.
Вы такой образованный,
Охарактеризируйте эти жк, можете?
Зачем? Я их знаю изнутри. Что вы хотите слышать? Выражайтесь яснее,с каким моим тезисом вы не согласны?
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 27 лют, 2025 23:17
Господар Вельзевула написав:
Зачем? Я их знаю изнутри. Что вы хотите слышать? Выражайтесь яснее,с каким моим тезисом вы не согласны?
...
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 28 лют, 2025 07:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:09
Vadim_ написав: барабашов написав:
Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
"Тесла"= жк Грани, остальные Ланосы
как кто то из приёмщиковщиц охарактеризовал (где оно сейчас?).
ежедневные поломки всего и вся от лифта до канализации
Українська Ыліта любить економити на зарплатах співробітникам і на якості продукції. Феодальний підхід.
Що з балістичними ракетами - уроди за 11 років війни здатні хоч щось зробити? І запустити в серію?
Альтернатива - петлюрівський вагончик для лузерів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:28
Hotab написав:
Між іншим (оцінюю по кампусятам) в новобудові «бидлоеліті» (с Frant ) важкувато. За криве паркування макають, за недонесений до контейнера мусор - теж. За шум ввечері/вночі викликають охорону, і вона там щось мурижить порушника.
А в панельці він бог. Ніхто йому не вказівка. Нормальний ремонт внутрях, власні комунікації поміняні, і яка йому різниця як виглядає фасад ?
Треба на законодавчому рівні підняти і вирішити питання про повний знос сссрівського жилого фонду? Він негарний, і населення там неправильне, одні алкаші і пенсіонери.
Мости і атомні станції - туди ж?
До речі, укро-Ыліта активно працює в цьому напрямку. З найбільшою у Європі атомною станцією - уроди вже розібрались
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_Klim
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