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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лют, 2025 08:14
Господар Вельзевула написав:
Я полностью согласен с вашей оценкой вторички,
это не оценка всей "вторички", она бывает очень разная. Даже в советском фонде можно поискать неубитые дворы и ухоженные парадные. Например в ведомственных домах. Или там где люди в состоянии скинуться на текущие ремонты, камеры наблюдения (цена вопроса - 5 копеек), закрыть от посторонних территорию, парадное. Заменить старый асфальт на тротуарныю плитку, вместо покрышек купить посевматериал, нанять за 100уе садовника который его высадит. У жителей нового фонда на это есть деньги, а в хрущах проблемы у жителей с деньгами ощущаются "с 1го взгляда". В этом вся разница.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:09
барабашов написав:
Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
Под аренду хрущи морально устарели.
Наблюдаю по Виннице. У меня IT после хруща заехали в мой новострой.
Хрущи в том же райне в 2-3 раза дешевле аренда.
Не хочет молодехь жить в совке.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:11
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило.
10? Я і кайени і хаммери і навіть геліки під старими панельками бачив.
Може там бордель і клієнти якраз мають сеанс ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:30
Хомякоид написав: барабашов написав:
Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
Под аренду хрущи морально устарели.
Наблюдаю по Виннице. У меня IT после хруща заехали в мой новострой.
Хрущи в том же райне в 2-3 раза дешевле аренда.
Не хочет молодехь жить в совке.
Хотелось бы конкретные цифры и фото ремонтов и иам и там для сравнения.
А так и у нас в центре 2К хрущ переделанный в однуху стоит на 10-12тыс меньше новостроя 1К метражом 50+ метров(почти вдвое)
За микрокамеры-одиночки по 30 метров не в курсе.
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барабашов
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