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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12243122441224512246
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:11

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило.
10? Я і кайени і хаммери і навіть геліки під старими панельками бачив.


Може там бордель і клієнти якраз мають сеанс ? :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:30

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.


Под аренду хрущи морально устарели.
Наблюдаю по Виннице. У меня IT после хруща заехали в мой новострой.
Хрущи в том же райне в 2-3 раза дешевле аренда.

Не хочет молодехь жить в совке.

Хотелось бы конкретные цифры и фото ремонтов и иам и там для сравнения.
А так и у нас в центре 2К хрущ переделанный в однуху стоит на 10-12тыс меньше новостроя 1К метражом 50+ метров(почти вдвое)
За микрокамеры-одиночки по 30 метров не в курсе.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:04

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.


Под аренду хрущи морально устарели.
Наблюдаю по Виннице. У меня IT после хруща заехали в мой новострой.
Хрущи в том же райне в 2-3 раза дешевле аренда.

Не хочет молодехь жить в совке.

Хотелось бы конкретные цифры и фото ремонтов и иам и там для сравнения.
А так и у нас в центре 2К хрущ переделанный в однуху стоит на 10-12тыс меньше новостроя 1К метражом 50+ метров(почти вдвое)
За микрокамеры-одиночки по 30 метров не в курсе.


40 + метров в Виннице приблизительно такой же порядок цен как указанно вами.

Поетому давно писалось на хрущики и прочую панель цені вниз. На не бюджетгій новострой цени будут держаться практически при любом раскладе.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2519
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