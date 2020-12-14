Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:42

Господар Вельзевула написав: Я вообще против квартир, но их хоть слить реальнее,в отличие от дома. Я вообще против квартир, но их хоть слить реальнее,в

Все залежить від ціни) Якщо ви не готові трохи знизити ціну, щоб продати, то я вважаю, що не треба тоді валити все на війну і т.д. Ви б і до війни так би продавали, чогось мені так здається. Квартиру простіше продати, але і будинки також непогано продаються, бо я вже довго за ними дивлюся і бачу, що нормальні варіанти довго не стоять, і якщо ціну адекватну поставили також. Місяць тому питав на олх за один будинок, вже під завдатком був, все, хто перший встиг)А з приводу корит. Я ще на своєму Парусі спочатку не розумів чому ці люди на Крузаку, новенькому БМВ і інших нормальних корчах тут живуть. Все просто - бо їм тут комфортно. Під'їзди чисті, ліфти оновили, навіщо купувати в якомусь новомодному ЖК за всі гроші, ще й якісь правила там. На запах цигарок більшості по-барабану. Зараз на Перемозі, тут ще багатший автопарк - Тесла, Лексус і тому подібне під під'їздом, видно, що тут ще більш заможні в порівнянні з Парусом, і кількість преміальних тачок більше на кв. м. А по-суті та ж сама панель, тільки інший район.