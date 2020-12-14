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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:11
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Неохайний вигляд і сумнівний контингент не означає, що будинок аварійний.
аварийные конечно нет, но замена лифта с тросами может стоить жильцам копеечку. ну и запахи, пошарпанные стены. воняющий мусоропровод, прокуренный коридор. Это не может не влиять на цену. умиляют корыта по 10+куе под такими домами, на корыто деньги нашли, а чтобы сменить условия уже не хватило.
10? Я і кайени і хаммери і навіть геліки під старими панельками бачив.
Може там бордель і клієнти якраз мають сеанс ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:30
Хомякоид написав: барабашов написав:
Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
Под аренду хрущи морально устарели.
Наблюдаю по Виннице. У меня IT после хруща заехали в мой новострой.
Хрущи в том же райне в 2-3 раза дешевле аренда.
Не хочет молодехь жить в совке.
Хотелось бы конкретные цифры и фото ремонтов и иам и там для сравнения.
А так и у нас в центре 2К хрущ переделанный в однуху стоит на 10-12тыс меньше новостроя 1К метражом 50+ метров(почти вдвое)
За микрокамеры-одиночки по 30 метров не в курсе.
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барабашов
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:04
барабашов написав: Хомякоид написав: барабашов написав:
Большинство советского жилья либо уже аварийное, либо предаварийное
непонятно кто будет спонсировать его постановку на капремонт и как это будет выглядеть, особенно у домов с деревянными перекрытиями, но без кредитов ОСББ или жэкам под божеский процент(не тот что сейчас кредит взять, тем более субсидируемый) эти капремонты малореальны, жильцы не соберут в старом фонде суммы в районе сотни/сотен уе за метр ОБЩЕЙ площади объекта и дома начнут сыпаться.
Шапо и Коля-ржкз могли по срокам начала рассыпания точнее подсказать.
Под аренду хрущи морально устарели.
Наблюдаю по Виннице. У меня IT после хруща заехали в мой новострой.
Хрущи в том же райне в 2-3 раза дешевле аренда.
Не хочет молодехь жить в совке.
Хотелось бы конкретные цифры и фото ремонтов и иам и там для сравнения.
А так и у нас в центре 2К хрущ переделанный в однуху стоит на 10-12тыс меньше новостроя 1К метражом 50+ метров(почти вдвое)
За микрокамеры-одиночки по 30 метров не в курсе.
40 + метров в Виннице приблизительно такой же порядок цен как указанно вами.
Поетому давно писалось на хрущики и прочую панель цені вниз. На не бюджетгій новострой цени будут держаться практически при любом раскладе.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:42
Господар Вельзевула написав:
Я вообще против квартир, но их хоть слить реальнее,в отличие от дома
.
Все залежить від ціни) Якщо ви не готові трохи знизити ціну, щоб продати, то я вважаю, що не треба тоді валити все на війну і т.д. Ви б і до війни так би продавали, чогось мені так здається. Квартиру простіше продати, але і будинки також непогано продаються, бо я вже довго за ними дивлюся і бачу, що нормальні варіанти довго не стоять, і якщо ціну адекватну поставили також. Місяць тому питав на олх за один будинок, вже під завдатком був, все, хто перший встиг)
А з приводу корит. Я ще на своєму Парусі спочатку не розумів чому ці люди на Крузаку, новенькому БМВ і інших нормальних корчах тут живуть. Все просто - бо їм тут комфортно. Під'їзди чисті, ліфти оновили, навіщо купувати в якомусь новомодному ЖК за всі гроші, ще й якісь правила там. На запах цигарок більшості по-барабану. Зараз на Перемозі, тут ще багатший автопарк - Тесла, Лексус і тому подібне під під'їздом, видно, що тут ще більш заможні в порівнянні з Парусом, і кількість преміальних тачок більше на кв. м. А по-суті та ж сама панель, тільки інший район.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:23
На шестой панель на 5-6 лет старее
А на третьей есть и на 11 лет старше
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барабашов
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:30
барабашов написав:
На шестой панель на 5-6 лет старее
А на третьей есть и на 11 лет старше
Я за бульваром Слави, ближче до 6-ї, якщо не на ній. В мене з вікон видно ЖК Sweet Home.
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