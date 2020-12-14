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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12244122451224612247
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 22:48

Лендлордство - не зупинити!)))

  Господар Вельзевула написав:,а нужна ли кому та аренда скоро будет, или все в окопах будут?
Будемо бліндажі здавати в оренду 😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:58

  Господар Вельзевула написав:
  Успіх написав:А що - з цієї гілки ТЦК всіх зачистило? :)

Ну, тоді перемога близенько!©😁



Нет, я скоро еду смотреть хаты в Киев,и пытаюсь пока понять,а нужна ли кому та аренда скоро будет, или все в окопах будут? Я серьезно,ни тени иронии.
начинаешь тут что спрашивать-в лучшем случае в Гугл или на ОЛХ посылают, скоро,чую, еще варианты с трех букв предложат.

ЛУН
flyman
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