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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 бер, 2025 22:48
Господар Вельзевула написав:
,а нужна ли кому та аренда скоро будет, или все в окопах будут?
Будемо бліндажі здавати в оренду 😁
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Додано: Вів 04 бер, 2025 00:58
Господар Вельзевула написав: Успіх написав:
А що - з цієї гілки ТЦК всіх зачистило?
Ну, тоді перемога близенько!©😁
Нет, я скоро еду смотреть хаты в Киев,и пытаюсь пока понять,а нужна ли кому та аренда скоро будет, или все в окопах будут? Я серьезно,ни тени иронии.
начинаешь тут что спрашивать-в лучшем случае в Гугл или на ОЛХ посылают, скоро,чую, еще варианты с трех букв предложат.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 09:39
Квартира як інвестпридбання наразі дуже ризиковано
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Investor_K
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Додано: Вів 04 бер, 2025 12:49
Вы продаёте сейчас свои?
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Додано: Вів 04 бер, 2025 13:49
Investor_K написав:
Квартира як інвестпридбання наразі дуже ризиковано
за 75% від нинішніх цін, для ширпотреба, можна брати.
Преміум сегмент - за 1/2 ціни.
Всі інші ціни є економічно і політично необгрунтованими
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