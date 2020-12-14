Увечері вулиці геть порожні.
Ні людей, ні машин.
Докерувались, нащадки скоропадського грушевського вінниченки і махна.
Крєпкіє бесхозяйствєнніки і наслідники крєпкіх бесхозяйствєнніков.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 06:29
Увечері вулиці геть порожні.
Ні людей, ні машин.
Докерувались, нащадки скоропадського грушевського вінниченки і махна.
Крєпкіє бесхозяйствєнніки і наслідники крєпкіх бесхозяйствєнніков.
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