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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 бер, 2025 12:40
А квартира кому?
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:47
Як завжди
Дільничому
Та тим хто з ним діловій спайці
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барабашов
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