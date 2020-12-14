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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12245122461224712248
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А квартира кому?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Як завжди
Дільничому
Та тим хто з ним діловій спайці
барабашов
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  #<1 ... 12245122461224712248
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