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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А квартира кому?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:07

  Frant написав:Любителям дорожаю 3% за рік - я рекомендую пройтись по Києву після 20-30. Проїхатись дорогами, в метро побувати. :mrgreen:
Потім обговоримо перспективи дорожаю :mrgreen:

Дехто вважає навпаки
https://3m2.ua/news/v-ukrayini-dorozhch ... omu-rynku/
Найдорожче, станом на кінець лютого 2025 року, коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $90,2 тис.
iva64
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 17:57

  Investor_K написав:А квартира кому?

Громаді Києва. Спадкоємці, схоже, відсутні. Якщо немає спадкоємців, спадщина переходить до територіальної громади, яка може звернутися до суду для визнання спадщини відумерлою.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:29

  Investor_K написав:А квартира кому?


Вам. Як самому безконфліктному учаснику форума. :D
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:24

Wirująświatła

У Києві померлу власницю 3-кімнатної квартири «видали заміж», щоб отримати спадок



Це повний цинізм і дно!! От Флайман наприклад м̶о̶р̶и̶в̶ ̶г̶о̶л̶о̶д̶о̶м̶ доглядав похилу бабусю заради всієї хати, а не койкомісця. А не оце все махінаторське.
Hotab
 
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